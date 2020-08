Aldi-Angebote: Günstige Laptops und Desktop-PCs ab 27. August

Die Discounter Aldi Nord und Süd gehen ab dem 27. August mit neuen Technik-Angeboten an den Start. Mit dabei sind Office- und Multimedia-Notebooks sowie ein neuer Desktop-PC und zwei günstige Android-Tab­lets. Die Hardware liefert wie üblich der deutsche Hersteller Medion.

Neuer Aldi-PC für Multimedia-Anwendungen und Spiele

Günstige Notebooks mit Intel Core i7- und AMD Ryzen-Prozessoren

Android-Tablets im 10-Zoll-Format für weniger als 200 Euro

Aldi

Nach einer aktuellen Gaming-Week verschreiben sich die beiden Händler Aldi Nord und Aldi Süd in der nächsten Woche wieder der klassischen Computer-Hardware. Im Mittelpunkt der Prospekte steht der Medion Akoya P66089 Desktop-PC, der im südlichen Teil von Deutsch­land als Akoya S71 verkauft wird. Beim Preis rufen beide Lebensmittel-Discounter 678 Euro auf. Den Antrieb übernehmen ein Intel Core i5-10400-Prozessor, 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher und die Nvidia GeForce GTX 1650-Grafikkarte . Ebenso sind eine 512 GB SSD, WLAN-ax und Gigabit-LAN nebst sechs USB-Anschlüssen, HDMI und DisplayPort vorhanden.Abseits des neuen Aldi-PCs zeigen sich unter den Angeboten ab 27. August zwei neue 15-Zoll-Laptops mit Windows 10. Für 775 Euro kann man sich den Medion Akoya S15447 mit Intel Core i7-10510 , 16 GB RAM und 512 GB SSD nach Hause liefern lassen. Eine Mitnahme in den Filialen ist nicht angedacht. Anders sieht es beim Medion Akoya E15302 aus, der mit einem AMD Ryzen 5 3500U und ebenfalls 16 GB RAM sowie 512 GB SSD ausgestattet ist, allerdings nur 581 Euro kostet. Ihn gibt es auch vor Ort im Discounter. Beide Aldi-Notebooks setzen übrigens auf Full-HD-Display (IPS), Aluminium-Gehäuse und Akkus mit bis zu 45 Wh.Wer hingegen auf der Suche nach einem günstigen Tablet mit Google Android 10 ist, der könnte sich bei Aldi für das Medion Lifetab E10714 (Nord) oder das Lifetab P10710 (Süd) interessieren. Beide schlagen nächste Woche Donnerstag mit 193 Euro zu Buche und sind sowohl über den Online-Shop "Aldi liefert" erhältlich, als auch teilweise in den Filialen auf Lager. Mit Octa- und Quad-Core-Prozessor von Qualcomm und MediaTek, 3 GB Ar­beits­spei­cher und 10-Zoll-Displays richten sich die beiden Android-Tablets vor allem an Einsteiger, die im Preisbereich unter 200 Euro wildern. Der 6000-mAh-Akku kann sich dabei mit langen Laufzeiten sehen lassen.