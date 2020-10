Daimler holt sich bei Google die Selbstfahrtechnologie für seine LKW

Noch sind selbstfahrende PKW und LKW alles andere als eine Selbstver­ständ­lichkeit, derzeit werden die Systeme erst entwickelt: Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Straßen von autonomen Autos dominiert werden. Und Daimler holt sich die Technologie hierfür bei Google.

Daimler-Trucks plus Waymo-Technologie

Daimler

Waymo ist die Automobil- bzw. Autonomie-Tochter von Alphabet und somit letztlich Google. Das Unternehmen hat heute gemeinsam mit Daimler bekannt gegeben, dass man eine "breite globale strategische Partnerschaft" schließt, um zusammen selbstfahrende LKW zu entwickeln und auf die Straße zu bekommen.Von der Kooperation sollen beide profitieren. Denn obwohl die Selbstfahrtechnologien von Waymo zu den führenden der Branche gehören, hat auch Daimler an eigenen Lösungen gearbeitet. Die Alphabet-Tochter wird allerdings ihre Technologie nicht mit Daimler teilen, das gilt wohl auch umgekehrt. In der Praxis sieht das im Wesentlich folgendermaßen aus: Daimler liefert die Trucks, Waymo die Selbstfahrtechnologie, darunter Sensoren und Software.Waymo testet bereits seit einer Weile selbstfahrende LKW, dafür hat man eine kleine Flotte an Trucks gekauft und sie mit Selbstfahrtechnologie ausgestattet. Diese werden derzeit in Arizona, New Mexico und Texas getestet.Das erste Waymo/Daimler-Fahrzeug wird der schwere Freightliner Cascadia-Sattelzug sein. Die Arbeiten an den autonomen Daimler-Sattelzügen gehen auf das Jahr 2015 zurück. Die aktuellen Pläne haben allerdings "nur" Level-4-Autonomie als Ziel.Martin Daum, Vorsitzender des Vorstands der Daimler Truck AG, zum Deal: "Die Kooperation ist Teil der dualen Strategie von Daimler Trucks beim autonomen Fahren: Wir arbeiten mit zwei starken Partnern zusammen, um unseren Kunden bestmöglich integrierte autonome Level 4-Lösungen zu bieten."Ähnlich äußerte sich auch Waymo-CEO John Krafcik: "Wir schätzen das technologische Know-how der Daimler-Experten sowie das breite globale Lkw-Portfolio sehr. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unserem neuen Partner den Waymo Driver zu skalieren, um die Verkehrssicherheit und die Effizienz der Logistik auf den Straßen der Welt zu verbessern."