Uber soll Interesse am BMW/Daimler-Joint-Venture Free Now haben

Der Fahrdienst Free Now, der Taxi-, Mitfahr- und E-Scooter-Angebote in einem Paket vereint, ist ein deutsches Joint-Venture von BMW und Daimler. Doch bei Free Now läuft es in Zeiten der Pandemie nicht so gut, weshalb man das Übernahme-Interesse von Uber geweckt hat.

Weitere Interessenten möglich

Uber ist in den USA längst zum geflügelten Begriff geworden, man ruft sich dort kein Taxi mehr, sondern ein Uber. In Deutschland ist Uber auch aufgrund eines langen Abwehrkampfes der Taxi-Branche eine noch kleine Nummer. Das BMW/Daimler-Joint-Venture Free Now ist ebenfalls im Geschäft, doch ganz rund läuft es dort nicht.Denn die Pandemie und der damit einhergehende Rückgang an Bewegung der Menschen hat Free Now hart getroffen und laut einem Bericht von Bloomberg hatte das Joint-Venture Probleme, neue Investoren zu gewinnen. Laut dem Bericht erwägt nun Uber eine Übernahme, denn Free Now könnte aufgrund der Coronakrise verhältnismäßig günstig zu bekommen sein.Das Wirtschaftsportal schreibt, dass Daimler noch Anfang des Sommers seinen 50-Prozent-Anteil an Free Now mit 618 Millionen Euro bewertet habe, dieser Wert dürfte aber zuletzt weiter gefallen sein. Allerdings heißt es, dass noch keine offiziellen Verhandlungen laufen, entsprechen wollte sich auch keines der drei Unternehmen dazu äußern - Uber und BMW wollten gar nichts sagen, Daimler ließ ausrichten, dass man sich zu "Spekulationen" nicht äußere.Weiter heißt es in dem Bericht, dass nicht ausgeschlossen ist, dass weitere Bieter auftauchen könnten. Es klingt also nicht unbedingt danach als würde der Free Now-Verkauf grundsätzlich in Frage stehen. Vielmehr ist wohl die Frage, wer den Zuschlag bekommt.Uber hat seine globalen Ambitionen zuletzt zurückgefahren, laut Bloomberg wäre eine Übernahme von Free Now (das aus myTaxi hervorgegangen ist) eine gute Gelegenheit für das US-Unternehmen, sein Geschäft in Europa und Lateinamerika auszubauen.