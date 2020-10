AirPods Pro und AirPods 3: Apple plant große Anpassungen beim Design

Apple kann mit AirPods Pro und AirPods der zweiten Generation aktuell den Markt für kabellose Kopfhörer dominieren. Jetzt gibt es konkrete Be­rich­te zu neuen Modellen. Die AirPods Pro sollen kompakter werden, die AirPods werden runderneuert.

Zwei neue AirPods-Modelle sind in der Mache

AirPod Pros ohne Stiel

Apple kann aktuell alleine rund 35 Prozent des Marktes für kabellose Kopfhörer auf sich vereinen - in diesem Jahr sagen Prognosen den Verkauf von 82 Millionen AirPods und AirPods Pro vorraus. Um seine starke Stellung zu behaupten, arbeitet das Unternehmen natürlich stetig an neuen Modellen für die Produktkategorie. Bloomberg will jetzt genauer über die Zukunftspläne rund um die Apple-Kopfhörer berichten können. Der Konzern aus Cupertino arbeitet demnach an zwei neuen Modellen: Der dritten Generation des "Einsteiger-Modells" AirPods und der zweiten Version der AirPod Pros.Unter Berufung auf "mit der Sache vertraute Quellen" liefert man dabei auch erste Details: Demnach werden die AirPods 3 auf das Design der aktuellen AirPods Pro setzen und einen deutlich kürzeren Stiel sowie austauschbare Stöpsel aufweisen - das könnte bedeuten, dass auch diese Modelle ins Ohr gesteckt werden, statt wie bisher eher locker in der Ohrmuschel aufzuliegen. Auch eine Verbesserung der Akkulaufzeit sei anvisiert, eine Übernahme von AirPods Pro-Funktionen wie Geräuschunterdrückung sei aber nicht vorgesehen. Intern soll Apple aktuell das erste Halbjahr 2021 für den Marktstart anvisieren.Bei den neuen AirPods Pro soll der Stiel, der aktuell noch aus dem Ohr hervorschaut, ganz verschwinden. Ein Design, das sich aktuell im Test befinden soll, weckt dabei laut Bloomberg Erinnerungen an den Ansatz, den unter ande­rem auch Samsung und Google verfolgen: Ein Gerät, das deutlich mehr vom Ohr des Trägers ausfüllt. Allerdings sei das Design noch nicht finalisiert und könnte "weniger ambitioniert" ausfallen, so die anonymen Quellen. Einen anvisierten Termin für den Launch gibt es aktuell noch nicht.