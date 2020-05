For All Mankind - Apple führt uns durch die Mondstation Jamestown

Videos automatisch starten

Apple macht mit einem neuen Video auf seine Dramaserie For All Mankind aufmerksam, in welcher die USA den Wettlauf zum Mond verlieren und den Bau einer Mondsiedlung planen. In dem nun veröffentlichten Video führt uns der (echte) Ex-Astronaut Garrett Reisman durch die (fiktive) Jamestown-Siedlung.



Die knapp fünf Minuten lange Tour durch Jamestown zeigt, wie eine solche Station in der Apollo-Ära hätte aussehen können - und welchen Komfort sie der dreiköpfigen Crew geboten hätte. So ist in Jamestown das Duschen möglich, Trainingsgeräte helfen dabei, Muskelabbau zu verhindern und in einer Zentrale planen die Astronauten ihre Missionen und kommunizieren mit der NASA auf der Erde.



Derzeit kann Staffel 1 der Serie auch ohne aktives Abonnement kostenlos bei Apple TV+ gestreamt werden. Einen Termin für die nächste Staffel gibt es bislang noch nicht.