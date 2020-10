Xbox Series X: Microsoft bestätigt Nachschub bei Media Markt & Co.

Via Twitter kündigt Microsoft eine weitere Lieferung von Xbox Series X-Konsolen an, welche in den nächsten Tagen bei Media Markt und Saturn zur Vorbestellung aufschlagen soll. Somit erhalten Interessenten noch vor dem Marktstart die Chance, ihre Bestellung aufzugeben.

Ein genauer Termin wurde noch nicht bekannt gegeben

Die beiden Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X sind derzeit heiß begehrt, wodurch die beiden Unternehmen Microsoft und Sony die aktuelle Nachfrage kaum bedienen können. Während die PS5 vor ihrem Release am 19. November voraussichtlich keine wei­te­ren Vorbestellungen zulassen wird, sorgt Microsoft für Nachschub. Die Redmonder bestätigen eine neue Lieferung der Xbox Series X, die laut Social-Media-Beitrag über die Online-Shops von Media Markt und Saturn verkauft werden soll.Interessenten sollten sich darauf vorbereiten, dass auch die nächste Welle der Xbox Series X-Vorbestellungen innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sein könnte. Einen genauen Termin samt passender Uhrzeit gab Microsoft bisher nicht bekannt. Unklar ist, ob sich das Xbox-Team, wie versprochen, vorab zu Wort meldet oder die virtuellen Lager von Media Markt und Saturn spontan gefüllt werden. Im Gegensatz zu Sony und seiner PlayStation 5 konnte Mi­cro­soft die Vorbestellungsphase der Xbox Series X besser koordinieren, was sie jedoch nicht weniger chaotisch ablaufen ließ. Die eigenen Server und die vieler kooperierender Online-Shops gingen zum Vorverkauf am 22. September in die Knie.Die Auslieferung der Xbox Series X wird am 10. November beginnen. Ob alle Vorbesteller zum Marktstart beliefert werden können, bleibt offen. In den letzten Tagen äußerte sich Mi­cro­soft unter anderem erneut zur Abwärtskompatibilität , zum Spiele-Streaming via xCloud auf den neuen Konsolen und möglichen 8K-Auflösungen sowie der Raytracing-Grafik. Im Ge­gen­satz zur Series X ist die günstigere, laufwerklose Alternative in Form der Xbox Series S hier­zu­lan­de kaum gefragt. Auch heute kann die 300-Euro-Konsole mit deutlich geringerer Leis­tung noch problemlos vorbestellt werden.