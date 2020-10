Unboxing vor dem Launch: Xbox Series X kommt in durchdachter Box

Die neue Xbox ausgepackt

Gut verpackt & dann aufgeklappt kommt die neue Xbox zu Kunden

Die Xbox Series X ist noch nicht auf dem Markt, da taucht im Netz schon das erste Unboxing auf. Eines kann man beim Auspacken auf jeden Fall erwarten: Microsoft hat sich für die neue Konsolen-Generation auch bei der Verpackung durchaus Gedanken gemacht.Für manche ist es ganz egal, wie Produkte verpackt sind, andere finden große Freude daran, wenn schon das Auspacken ein echtes Erlebnis ist. Wie jetzt das erste Video zeigt, in dem die neue Microsoft-Konsole aus seiner Verpackung befreit wird, mit der sie bald auch in den Verkaufsregalen stehen wird, darf man von der Next-Gen-Konsole durchaus auch ein Unbox-Erlebnis auf dem nächsten Level erwarten.Wie der noch sehr kleine YouTuber Willy Crow auf seinem YouTube-Kanal zeigt, wird die Xbox Series X in einer Xbox-typischen Verpackung mit grünen Akzenten geliefert. Während die neue Konsole in bisherigen Werbematerialien immer hochkant präsentiert wird, sieht Microsoft das Auspacken aber in der Waagrechten vor. Nach Entfernung von Klebestreifen, die dann nicht-klebender Teile kein Abpulen erfordern, lässt sich die Box dann nach oben hin einfach aufklappen - ein schöner Mechanismus.Die Konsole ist dann sicher zwischen zwei Schaumstoffteilen platziert und nochmals zum Schutz extra in schwarzes Plastik gekleidet, dahinter findet sich eine längliche Box, die das Zubehör wie Controller und Anschlusskabel beinhaltet. Sicher ist das nicht die platzsparendste Lösung, in Sachen Schutz und Nutzung aber eine durchaus gelungene Lösung.In den nächsten Wochen wird man auf jeden Fall unzählige Möglichkeiten haben, die Xbox Series X in deutlich hochauflösenderen Videos zu bestaunen, trotzdem liefert Willy Crow hier einen interessanten ersten Einblick in das, was sich Microsoft in Sachen Verpackung ausgedacht hat.