Xbox-Chef bestätigt: Spiele-Streaming für PC und Konsole ist in Arbeit

Microsofts bisher als Project xCloud bekanntes Spiele-Streaming ist seit kurzem öffentlich verfügbar und kann als Teil des Xbox Game Pass Ul­ti­ma­te genutzt werden. Doch so mancher ist enttäuscht, denn aktuell wird lediglich Streaming auf Smartphones unterstützt.

Kommt, aber erst später

Die Spiele-Flatrate mit über 100 Titeln

Als Project xCloud angekündigt wurde, sprach der Redmonder Konzern noch von einer Lö­sung für alle nur denkbaren Plattformen, also auch PCs und Konsolen. Doch bislang funk­ti­o­nie­rt das Ganze nur mit Smartphones sowie Tablets und das auch nur mit Android als Betriebssystem - bekanntlich verhindern Apples strenge App Store-Richtlinien eine Ver­öf­fent­li­chung.Doch für viele Game Pass-Abonnenten ist nicht die Nutzung am Smartphone interessant, sondern ein Streaming in Richtung PC oder Konsole. So könnten etwa jene, die zwar eine Xbox besitzen (oder auch nicht), aber keinen leistungsstarken PC, letzteren trotzdem zum Spielen einsetzen. Alternativ wäre ein Streaming in Richtung Konsole eine Möglichkeit, ein Game auszuprobieren, ohne dieses herunterladen zu müssen.Das war auch die Überlegung eines Nutzers namens Ben Gilbert, der sich auf Twitter die Frage stellte, warum Streaming nicht auf diese Weise genutzt wird, da man so eine Demo zu einem Spiel ausprobieren könnte, ohne dieses herunterladen zu müssen. Die Frage be­ant­wor­tete Xbox-Chef Phil Spencer, nachdem er direkt darauf hingewiesen wurde (via OnMSFT ).Spencer meinte: "Ja, das wollen wir machen. Es steht auf der langen Liste der coolen Dinge, an denen das xCloud-Team arbeitet, nur etwas weiter unten auf der Liste. Aber wir wollen, dass Konsolen- und PC-Spieler genauso einfach browsen können wie mobile Gamer, das ist ein gutes Game Pass-Feature."Eine Erweiterung der xCloud in Richtung Konsole und vor allem PC wäre sicherlich wünschenswert. Und Microsoft wird da auch nachziehen müssen, da man ansonsten Gefahr läuft, das Feld Googles Stadia und Amazons Luna zu überlassen.