Adobe Creative Cloud Ausfall: Nutzer melden Verbindungs-Probleme

Adobe kämpft allen Anschein nach mit einem weltweit auftretenden Ausfall der Adobe Creative Cloud . Nutzer melden Verbindungsprobleme, zudem sind teilweise nicht einmal mehr Logins möglich. Damit haben viele Adobe-Apps nun ein großes Problem.

"Problem abgeschlossen"

DigiFoto - Kostenloses Bildbearbeitungsprogramm

GIMP Download - Kostenlose Bildbearbeitung für Windows

Down Detector

Fotos bearbeiten, Design erstellen oder Videoschneiden: Dass alles kann man mit der Adobe Creative Cloud einfach und bequem und hat Zugriff eine Vielzahl an professionellen Programmen, egal ob für Smartphones, Tablets, oder PC. Wenn es aber Schwierigkeiten schon beim Adobe-Login gibt, hat man ein Problem: Gearbeitet werden kann nicht. Aktuell melden viele Nutzer, dass ihnen genau das widerfährt. Vor allem in den USA und Großbritannien hat sich demnach ein Cloud-Ausfall bemerkt gemacht (via Bleeping Computer ).Aber auch in Deutschland läuft es nicht so, wie es soll. Bei unserem Versuch, die Creative Cloud App auf dem Rechner zu öffnen, scheiterten wir an der Anmeldung. Auch bei der Web-Anmeldung ein ähnliches Bild. Die E-Mailadresse wird als nicht bekannt angezeigt.Laut dem Online-Monitor Down Detektor gibt es dabei nun bereits seit einigen Stunden Probleme und verschiedene Fehlermeldungen. Schaut man dann auch auf die Status-Webseite von Adobe , wird derzeit ein Wartungsupdate "im Prozess" für die Experience Cloud angezeigt.Zudem kann man sich bei der Creative Cloud anzeigen lassen, dass Adobe ein Problem wieder erfolgreich abgeschlossen habe (Vorfall #20201008017). Das Problem betraf demnach aber möglicherweise nicht alle Kunden gleichermaßen. Zudem heißt es dort nun "Wir haben das Leistungsproblem behoben". Viele Informationen stehen allerdings dort nicht zur Verfügung - man bekommt allerdings den Eindruck, das aktuell wieder alles laufen sollte. Nutzer melden aber weiterhin Probleme.