GIMP für Windows - Kostenlose Bildbearbeitung

Ungewöhnlich und nützlich

Alles, was man für Bildbearbeitung braucht

Geht es um Bildbearbeitungsaufgaben wie das Zuschneiden von Fotos oder das Erstellen von Grafiken, gilt Photoshop von Adobe als das Standard-Werkzeug. GIMP (Version 2.10.18) ist hier die kostenlose Open-Source-Alternative, die trotzdem einen reichhaltigen Funktionsumfang bietet.Seit der ersten öffentlichen Verfügbarkeit im Jahr 1998 kann die Grafiksoftware GIMP auf eine bewegte Entwicklungsgeschichte zurückschauen. Vor allem auf Windows-Systemen sorgte das Bildbearbeitungsprogramm mit seiner ungewöhnlichen Oberfläche ohne Hauptfenster für viel Verwunderung bei Nutzern und Kritikern. Seit der Version 2.8 kann das Programm aber auch im Einzelfenstermodus ausgeführt werden.Dabei muss GIMP den Vergleich mit Photoshop zumindest in Sachen Basisfunktionen auf keinen Fall scheuen. Von den klassischen Werkzeugen zur Auswahl, Maskierung und Retusche über die Möglichkeit der automatischen Bildbearbeitung durch Skripte bis hin zu einfachen Foto-Optimierungs-Funktionen bietet die Open-Source-Software alle Features, die normale User und genügsame Profis im Alltag zwischen Grafiken und Fotos benötigen. GIMP hat sich dabei unter anderem einen guten Ruf bei der Verarbeitung großer Dateien gemacht.GIMP ermöglicht die Arbeit mit den Farbpaletten RGB, HSV und CMYK. Zusätzlich ist die individuelle Farbauswahl auch per Farbrad und Pipetten-Werkzeug möglich. Nutzer können in der Basisversion der Software außerdem auf 48 verschiedene Pinsel zugreifen. Indem Werte wie die Kantenschärfe und Deckkraft manipuliert werden, können aber auch eigene Werkzeuge erstellt werden.Wer Fotos bearbeiten oder einfach Grafiken erstellen will, muss dank GIMP keinen Cent für die passende Software hinlegen. Die Open-Source-Alternative zu Photoshop bietet dabei fast alle Funktionen, die man von dem großen, aber auch kostenpflichtigen Vorbild kennt. Dank reichhaltigen Einstellungsmöglichkeiten und externem Plug-in-Support kann GIMP an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.