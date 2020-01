DigiFoto - Kostenloses Bildbearbeitungsprogramm

Fotos verschönern

Rundumpaket zur Bildbearbeitung

DigiFoto 6.05 ist ein kostenloses Bildbearbeitungsprogramm, mit dem Sie Ihre digitalen Schnappschüsse umfassend nachbearbeiten und optimieren können. Unter anderem passen Sie Farbtöne an, korrigieren rote Augen oder wenden zahlreiche Filter an.Die Freeware benötigt keine Installation und kann daher nach dem Entpacken der heruntergeladenen Archivdatei direkt ausgeführt werden. Allerdings sollte der erste Start mit Administratorenrechten erfolgen.Anschließend haben Sie über die optisch leicht angestaubte, dafür aber komplett deutschsprachige Benutzeroberfläche Zugriff auf eine Vielzahl nützlicher Funktionen zur Nachbesserung ihrer Fotos. Beispielsweise korrigieren Sie Farben und Tonwerte, ändern die Farbtiefe oder passen die Größe des Bildes an. Sofern vorhanden, zeigt DigiFoto auch die EXIF-Kameradaten an und erlaubt deren Veränderung.Die zahlreichen verfügbaren Filter eignen sich unter anderem zum Schärfen beziehungsweise Weichzeichnen, Effekte wie Comic, Relief oder Stiftzeichnung stehen ebenfalls zur Auswahl. Durch die Unterstützung von Photoshop-Plug-ins lässt sich der Funktionsumfang noch erheblich erweitern.Auch mit an Bord sind verschiedene Werkzeuge wie Stifte, Reparatur- und Klon-Pinsel, Texte fügen Sie auf Wunsch mit zusätzlichen Effekten in das Bild ein. DigiFoto kann außerdem mit Ebenen, Masken und Objekten umgehen und aus Bildern sogar Videodateien im AVI- oder MPG-Format erzeugen und diese mit Musik unterlegen.Insgesamt bietet DigiFoto nahezu alle wichtigen Werkzeuge zur Fotobearbeitung, sodass kaum Wünsche offen bleiben. Geht es Ihnen vorrangig um das Verschönern Ihrer Aufnahmen durch Filter, bietet sich FotoSketcher als Alternative an, weitere umfangreiche Foto-Tools gibt es unter anderem mit PhotoFiltre oder GIMP DigiFoto ist Freeware und darf sogar bei geschäftlicher Nutzung kostenlos verwendet werden. Der Hinweis, dass es sich um eine unregistrierte Version handelt, kann durch eine Spende an die Entwickler entfernt werden. Registrierte Nutzer können außerdem Video CDs brennen und MPEG-Dateien ohne Copyright-Hinweis erzeugen.