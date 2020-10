Sega denkt über DreamCast Mini und weitere neue Klein-Konsolen nach

Der japanische Spielekonzern Sega denkt nach Angaben eines ranghohen Mitarbeiters durchaus über die Einführung weiterer "Mikro-Konsolen" nach, wobei auch eine Neuauflage der Sega Dreamcast im Raum stehen soll. Noch ist aber wohl nichts beschlossene Sache.

Dreamcast war Segas letzte große Konsole

Sega

Laut einem Bericht von Siliconera erklärte Segas Creative Producer Yosuke Okunari gegenüber dem japanische Famitsu-Magazin, dass man durchaus in Erwägung ziehe, weitere, kleine Neuauflagen von klassischen Spielkonsolen aus seiner Produktion ín Erwägung zieht. Das nächste Modell werde wohl dem Konzept der Sega Mega Drive Mini ähnlich sein, die mit ihren extrem kompakten Abmaßen beeindruckte.Sollte er Namen nennen müssen, könne es sich bei der nächsten Kleinst-Konsole wohl um eine Art SG-1000 Mini oder eine Dreamcast Mini handeln. Die Sega SG-1000 war die erste Spielkonsole des japanischen Herstellers und erschien bereits im Jahr 1984. Das Gerät trat damals als Konkurrent zum extrem erfolgreichen Nintendo Entertainment System an, wurde jedoch nie zu einem ebenso durchschlagenden Erfolg.Die Sega Dreamcast erschien Ende 1998 beziehungsweise 1999 und konkurrierte damals mit Schwergewichten wie der Sony PlayStation 2 und dem Nintendo Gamecube. Die stationäre Konsole ist vor allem für ihre große Homebrew-Szene bekannt, in der man sich bis heute nicht nur mit der Möglichkeit der illegalen Spielekopien, sondern auch mit diversen Eigenentwicklungen beschäftigte.Wie genau eine kleine Dreamcast aussehen könnte und welche Spiele auf dem Gerät in welcher Form angeboten werden sollten, ließ der Sega-Mitarbeiter natürlich noch offen. Denkbar wäre, dass man wie üblich die besonders populären Titel auf der kleinen Konsole anbietet, wobei aufgrund des abrupten Produktionsendes 2001 wohl auch eine umfangreiche Palette unveröffentlichter Spiele in Frage käme.