Astro City Mini: Sega startet Retro-Arcade-Automaten im Kleinformat

Retro-Konsolen waren in den vergangenen Jahren überaus populär, den Höhepunkt erreichte der Trend mit der Neuauflage des Nintendo Enter­tainment System (NES). Seither kommen immer wieder neue Geräte heraus, doch nicht immer erreichen sie die gewünschte Qualität.

Mini-Spielautomat

Alien Syndrome

Alien Storm

Golden Axe

Golden Axe: The Revenge of Death Adder

Columns II

Dark Edge

Puzzle & Action: Tant-R

Virtua Fighter

Fantasy Zone

Altered Beast

Sega

Das liegt daran, dass so manches Unternehmen bzw. der Lizenzhalter oftmals auf den schnellen Dollar oder Euro aus sind und der Ansicht ist, dass sich ein kultiger Name aus der Videospielfrühzeit von alleine verkauft. Immer wieder existieren die eigentlichen Gaming-Unternehmen auch schon lange nicht mehr.Im Fall von Sega ist zu hoffen, dass es sich nicht um einen Schnellschuss handelt und die Qualität auch stimmt. Denn der japanische Gaming-Konzern, der tatsächlich noch in seiner ursprünglichen Geschäftsform existiert, hat ein überaus interessantes Gerät namens Astro City Mini angekündigt.Und das ist aus gleich mehreren Gründen interessant. Der wohl wichtigste ist der Umstand, dass man hier nicht im strengen Sinne von einer Retro-Konsole sprechen kann. Denn das Gerät ist in Wirklichkeit ein "Retro-Arcade-Automat im Kleinformat". Das bedeutet, dass Astro City Mini nicht nur einen eigenen Bildschirm, sondern auch einen eigenen Joystick und sechs Arcade-typische Buttons mitbringt.Der Name Astro City wird Kennern der Materie natürlich ein Begriff sein: Das war ein Arcade-Gehäuse, das Sega ab Anfang der 1990er angeboten hat. Spielhallenbetreiber konnten dafür eine Reihe an System-Boards und damit effektiv Spiele kaufen und anbieten.Wie Sega Driven berichtet (via Video Game Chronicle ), wird Sega Astro City Mini in Japan Ende des Jahres verfügbar sein und umgerechnet 105 Euro kosten. Insgesamt wird das Gerät 36 Spiele bieten, bestätigt sind bisher folgende Titel: