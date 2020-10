Cloud-Technologie: Microsoft schließt Vertrag mit Rockwell Automation

Das Redmonder Unternehmen Microsoft und der Automatisierungs-Kon­zern Rockwell Automation haben einen neuen Vertrag geschlossen. Damit wurde die Partnerschaft der zwei Firmen um fünf Jahre verlängert. Schon zu­vor hatten die beiden Konzerne zusammengearbeitet.

Edge-to-Cloud-Lösungen sollen die Kommunikation erleichtern

Kooperation besteht bereits seit Jahren

Lösungen im Azure Marketplace verfügbar

Bei Rockwell Automation handelt es sich um einen der weltweit größten Hersteller von Au­to­ma­ti­sie­rungs- und Informations-Technologie für die industrielle Produktion. Mit dem Fach­wis­sen des Unternehmens hat Microsoft die Möglichkeit, "innovative Edge-to-Cloud-Lösungen " zu entwickeln. Damit werden die Informationen zwischen Entwickler-, Betriebs- und War­tungs­teams über eine einzige, sichere Umgebung verknüpft. Das haben die Redmonder in einem Blog-Eintrag erklärt. Die Arbeit lässt sich mit der Technologie deutlich vereinfachen.Der vor kurzem geschlossene Vertrag stellt nicht das erste Mal dar, dass Microsoft und Rockwell Automation zusammenarbeiten. Die Kooperation zwischen den beiden Unternehmen besteht schon seit Jahrzehnten. Mit dem neuen Vertrag soll die Zusammenarbeit allerdings ver­tieft werden. Zudem wären bestehende Ver­ein­ba­run­gen ausgelaufen, sodass der neue Ver­trag notwendig war, um eine Verlängerung der Ko­op­er­at­ion zu erreichen.Die Produkte, welche von Rockwell Automation in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt wurden, können im Azure Marketplace gefunden werden. Viele Lösungen befinden sich der­zeit in Entwicklung und lassen sich daher noch nicht für die eigene Organisation nutzen. Die Angebote richten sich ausschließlich an Geschäftskunden und nicht an private Nutzer.