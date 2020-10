Auslieferung: John McAfee wegen Steuerhinterziehung verhaftet

Unter dem Vorwurf der Steuerhinterziehung wurde der exzentrische An­ti­virus-Pionier John McAfee laut aktuellen Berichten in Spanien fest­ge­nom­men und soll dort auf seine Auslieferung an die USA warten. Hauptgrund seien unter anderem nicht eingereichte Steuererklärungen.

McAfee drohen in den USA bis zu 30 Jahre Haft

Die US-amerikanische Börsenaufsicht (SEC) und das Justizministerium erheben Anklage ge­gen den mittlerweile 75-jährigen Unternehmer, der in den letzten Jahren mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Einst als Gründer des gleichnamigen Si­cher­heits­un­ter­neh­mens bekannt, gilt John McAfee heute als Experte für Kryptowährungen und mutmaßlicher Steuerflüchtling. Die im Juni eingereichte und gestern Abend veröffentlichte Anklage (via The Verge ) vor dem Bezirksgericht des westlichen Distrikts des US-Bundesstaates Ten­nes­see beinhaltet insgesamt zehn Anklagepunkte.Bei erfolgreicher Auslieferung an die Vereinigten Staaten durch die spanische Polizeibehörde, droht John McAfee nach einer möglichen Verurteilung in fünf Fällen der Steuerhinterziehung und weiteren fünf Fällen des vorsätzlichen Versäumnisses eine Steuererklärung einzureichen, laut Forbes eine Haftstrafe von bis zu 30 Jahren. Er wird beschuldigt vorrangig in den Jah­ren 2014 bis 2018 Einnahmen in Millionenhöhe am US-amerikanischen Fiskus vorbeige­scho­ben zu haben. Laut CNN sollen die möglichen Einnahmen aus der Bewerbung von Kryp­to­wäh­run­gen, Beratungstätigkeiten, Vorträgen und dem Verkauf der Rechte an seiner Le­bens­ge­schich­te stammen.In den letzten Jahren sorgte der einstige Software-Unternehmer für diverse Schlagzeilen. Unter anderem gab er 2015 seine Kandidatur zum US-Präsidenten bekannt, wurde in einer TV-Dokumentation der zweifachen Mord­be­tei­li­gung beschuldigt, flüchtete vor den Jus­tiz­be­hör­den durch Mittel­amerika und verklagte Intel auf die Rechte an seinem Namen. Der Chip­her­stel­ler übernahm das Unternehmen für Antivirus-Software im Jahr 2011 zu einem Preis von circa 6,7 Milliarden US-Dollar, um die Marke kurz darauf einzustellen und sie nur fünf Jahre später zu großen Teilen an den Finanzinvestor TPG zu verkaufen. John McAfee selbst hatte bereits im Jahr 1997 alle Anteile am Unternehmen abgetreten.