Nutzer müssen selbst löschen: Google entfernt 17 Android-Schädlinge

Seit 2017 macht die Malware Joker (Bread) Google Probleme, jetzt muss das Unternehmen erneut Anwendungen aus dem PlayStore entfernen, die den Schädling im Gepäck haben. Die Apps werden über Play Protect deaktiviert, die Löschung geht aber nur manuell.

17 Apps mit Joker werden von Sicherheits-Forschern entdeckt

Alle Apps wurden schon deaktiviert

All Good PDF Scanner (zwei Varianten)

Mint Leaf Message-Your Private Message

Unique Keyboard - Fancy Fonts & Free Emoticons

Tangram App Lock

Direct Messenger

Private SMS

One Sentence Translator - Multifunctional Translator

Style Photo Collage

Meticulous Scanner

Desire Translate

Talent Photo Editor - Blur focus

Care Message

Part Message

Paper Doc Scanner

Blue Scanner

Hummingbird PDF Converter - Photo to PDF

Google muss in regelmäßigen Abständen wegen der Verbreitung von Malware über seinen PlayStore tätig werden. Wie jetzt ZDNet berichtet, haben erneut 17 Apps ihren Weg in den Online-Laden für Android-Anwendungen gefunden, obwohl sie einen seit Langem bekannten Schädling mitbringen. Den Hinweis auf das Problem hatten der Sicherheitsforscher Viral Gandhi von Zscaler geliefert, der in einem Beitrag über das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Google und der Joker-Malware schreibt.Die Spyware Joker ist darauf ausgelegt, SMS-Nachrichten, Kontaktlisten und Geräteinforma­tionen zu stehlen und gleichzeitig das Opfer stillschweigend für Premium-WAP-Dienste (Wireless Application Protocol) anzumelden. "Obwohl diese spezielle Malware bekannt ist, findet sie immer wieder ihren Weg in den offiziellen App-Markt von Google, indem sie Änderungen am Code, an den Ausführungsme­thoden oder an den Techniken zur Nutzlastab­frage vornimmt", so Gandhi in seiner Analyse.Im Anschluss die Namen der infizierten Apps, die Zscaler im PlayStore entdeckt und an Google gemeldet hat:Wie die Sicherheitsforscher anmerken, sind alle Anwendungen bereits aus dem PlayStore entfernt worden. Außerdem hat Google die Apps über den Play Protect-Dienst auf infizierten Geräten deaktiviert - aktuell stellen diese also keine Gefahr mehr dar. Um die Apps endgültig zu entfernen, müssen die Nutzer aber weiterhin eine manuelle Löschung vornehmen.