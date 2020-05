The Terrace: Samsung stellt für Outdoor-Nutzung optimierten TV vor

Die Grill-Saison hat längst begonnen, derzeit gelten aber nach wie vor die Anweisungen zur Distanz. Wenn überhaupt, sind laut Virologenansicht Treffen mit Freunden (mit dem nötigen Abstand) allenfalls draußen möglich. Da kommt der neue Samsung-TV The Terrace gerade recht.

Hell und witterungssicher

Hat auch seinen Preis

Samsung

Bei The Terrace TV, wie der der neue Samsung-Fernseher heißt, ist Nomen tatsächlich Omen. Denn dieser ist tatsächlich vor allem für die Terrasse bzw. den Garten gedacht. Das ist durchaus eine Marktlücke, denn bislang muss man auf mehr oder weniger kreative Lösungen setzen (in der Praxis das Tragen des Wohnzimmer-TVs), wenn man beispielsweise eine Fußball-Übertragung sehen will, während man grillt oder auch nur einen Sommertag genießen will.Der QLED 4K-Fernseher The Terrace ist natürlich für die Nutzung im Freien optimiert (via The Verge ). So kann man die Helligkeit auf 2000 Nits aufdrehen, das sollte auch bei hellem Sonnenlicht ein angenehmes Seherlebnis bieten.Auch die zweite wichtige Outdoor-Problematik spricht The Terrace an, denn ein Garten-Fernseher muss natürlich auch Wind und Wetter trotzen. So ist der Fernseher von Samsung IP55-zertifiziert. Das bedeutet, dass er "Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel" mitbringt und auch gegen "Staub in schädigender Menge" geschützt ist. Wer IP-Zertifizierungen von Smartphones kennt, der weiß, dass es auch höher geht, allerdings genügt bei einem Fernseher beim Wasser auch IPx5, da man diesen ja nicht untertaucht (IPx7).The Terrace ist nicht der einzige Fernseher, der für Nutzung im Freien optimiert ist, weshalb man sich auch nicht vom in dieser Klasse durchaus üblichen Preis abschrecken lassen sollte. Denn die 55-Zoll-Variante kostet 3455 Dollar, 65 Zoll bekommt man für 4999 Dollar, wer sich ein 75-Zoll-Gerät in den (hoffentlich gut gesicherten) Garten stellen will, der benötigt 6499 Dollar.Der Samsung-Fernseher für draußen ist ab sofort in den USA erhältlich, in Deutschland wird er ab August offiziell zu haben sein.