Telekom: Viele Kunden erhalten Disney+ jetzt für 6 Monate gratis

Ab sofort bietet die Deutsche Telekom vielen DSL- und Mobilfunkkunden erneut die Möglichkeit, den Streaming-Dienst Disney+ für sechs Monate kostenlos zu buchen. Nach dem Gratis-Zeitraum besteht die Möglichkeit, das Abo zum Vorteilspreis weiter zu beziehen.

Kunden von Magenta Zuhause und Magenta Mobil können zuschlagen

Jetzt 6 Monate ohne Aufpreis streamen!

Telekom / Disney

Bereits zum Marktstart bot die Telekom ihren Kunden Disney+ für sechs Monate kostenlos an und war auch darüber hinaus teilweise deutlich günstiger, als es das Jahresabo von Disney selbst zuließ. Nun wiederholt der Netzbetreiber seine Rabattaktion und stellt vielen Kunden bis zum 31. Dezember 2020 die Disney+ Option passend zu ihrem DSL- oder Mo­bil­funk­ver­trag bereit. Der Preisnachlass kann ab sofort von Neukunden bei Vertragsabschluss und von Bestandskunden im Online-Kundencenter in Anspruch genommen werden.Voraussetzung für die Disney+ Option bei der Telekom ist ein neuer oder bestehender Ver­trag in den Tarifen Magenta Zuhause, Magenta Mobil (ab der 3. Generation) oder Family Card. Im Kleingedruckten werden jedoch explizit die Tarife Magenta Zuhause XS, via Funk und Surf von der kostenfreien Zubuchung ausgeschlossen. Sind die ersten sechs Gratis-Monate mit Disney+ verstrichen, werden bei der Telekom für das Video-Streaming-Abon­ne­ment 4,87 Euro pro Monat fällig. Die Option für Disney-Filme und -Serien kann mo­nat­lich gekündigt werden.Auf 12 Monate gerechnet werden für Disney+ über die Telekom knapp 60 Euro fällig. Disney selbst verlangt für den Zugang zu seinem Streaming-Dienst nach der Wiederanpassung der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent wahlweise 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro im Jahr. Telekom-Kunden können in diesem Fall min­des­tens 10 Euro sparen , ohne sich direkt für ein Jahr an Disney+ zu binden. Sollte man seinen Telekom-Vertrag kündigen, verfallen lo­gi­scher­wei­se der Zugang und Vorteilspreis für Disney+ mit Auslaufen des vorausgesetzten Tarifs.Nachdem der Micky-Maus-Konzern Mitte Juni die Testphase seiner Streaming-Plattform be­en­det hat, zeigt sich die Telekom-Option als einzige Möglichkeit Disney+ kostenlos zu testen.