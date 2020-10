Congstar verschenkt an Neu- und Bestandskunden drei Monate Disney+

Congstar verschenkt drei Monate Disney+

Kombitarif und Disney+ Abo als Extra

Disney+ jetzt im Monats- oder Jahresabo Über 1000 Filme und Serien - für unterwegs auch zum Download

Auf bis zu vier Geräten gleichzeitig schauen

Keine Werbung, keine zusätzlichen Kosten

Danach nur 69,99 Euro für ein Jahr oder 6,99 Euro pro Monat

Günstige Monats- und Jahresabos direkt bei Disney verfügbar

Das Angebot verbirgt sich dabei hinter der neuen Zusatz-Buchung "Video-Option" . Diese steht für die Postpaid-Tarife von Congstar zur Verfügung. Wer einen der Tarife Congstar Allnet Flat S, M oder L, oder die Congstar Youngster M oder L sowie Congstar Fair Flat bucht, kann den Streamingdienst Disney+ gleich über Congstar dazubuchen. Disney kostet dabei bei der Telekom-Tochter nur 5,85 Euro monatlich. Der Preis enthält 16 Prozent Mehrwert­steuer. Sobald der Steuersatz in Deutschland wieder steigt, wird die Video-Option mit 6 Euro monatlich berechnet. Regulär zahlt man bei Disney 6,99 Euro im Monat oder 69,99 Euro im Jahr.Für alle Interessierten übernimmt Congstar dabei die Kosten für die ersten drei Monate - das macht einen Vorteil von 17,55 Euro. Das Angebot gilt laut dem Mobilfunkanbieter dabei nur bei der erstmaligen Buchung der Option. So wie es klingt ist es aber egal, ob man zuvor schon Disney+ Kunde war oder nicht.Bei Kündigung des Congstar-Tarifs entfällt allerdings die Video Option, man kann dann Disney+ nicht mehr zum Sonderpreis nutzen. Wenn der Mobilfunkvertrag während der drei Monate Gratis-Streaming endet, kann man auch Disney nicht mehr weiter nutzen. Man kann Disney dabei auch unterwegs schauen. Wenn man die mobile Datenverbindung nutzt, wird sie entsprechend auch nach dem genutzten Datenvolumen berechnet - man sollte also besonders bei Verträgen Vorsicht sein, die nicht viel Datenvolumen enthalten.Disney lässt sich ansonsten mit einer Mindestvertragslaufzeit von einem Monat jederzeit kündigen, wobei die Kündigung über Congstar erfolgen muss. Nach den ersten drei Gratis-Monaten wird ab dem vierten Monat dann 5,85 Euro berechnet. Die Congstar Video-Option entspricht dabei genau dem Disney+ Standard-Abonnement.