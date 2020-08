Netflix: Die neuen Serien und Filme im September 2020 (Update)

Die neuen Netflix-Serien im September 2020

Der Junge Wallander ab 3. September

Away ab 4. September

The Home Edit: Jetzt wird aufgeräumt ab 9. September

Atiye: Die Gabe - Staffel 2 ab 10. September

The Duchess ab 11. September

Die Diva ab 11. September

Family Business: Staffel 2 ab 11. September

Die Geschichte des Tacos: Ausgabe 2 ab 15. September

Baby: Staffel 3 ab 16. September

MeatEater: Staffel 9 ab 16. September

Zeichen: Staffel 2 ab 16. September

Criminal: Vereinigtes Königreich: Staffel 2 ab 16. September

Sing On! USA ab 16. September

Das letzte Wort ab 17. September

Ratched ab 18. September

American Barbecue Showdown ab 18. September

Jack Whitehall: Unterwegs mit meinem Vater: Staffel 4 ab 18. September

The School Nurse Files ab 25. September

Sneakerheads ab 25. September

Country-Ish ab 25. September

Explained: US-Wahlen ab 28. September

Die neuen Netflix-Filme im September 2020

Logan Lucky ab 1. September

Captain Phillips ab 1. September

La Partita ab 1. September

Freaks - Du bist eine von uns ab 2. September

Liebe garantiert ab 3. September

Ride Along ab 4. September

I'm Thinking Of Ending Things ab 4. September

Mignonnes ab 9. September

Corazón loco - verrücktes Herz ab 9. September

The Babysitter: Killer Queen ab 10. September

Papa gesucht ab 11. September

Pets United ab 11. September

Der Sanitäter ab 16. September

The Devil All The Time ab 16. September

Enola Holmes ab 23. September

Lommbock ab 29. September

Neue Netflix-Dokus und Kids & Family im September 2020

The Boss Baby: Finde das Baby ab 1. September

True: Tag der Freundschaft ab 1. September

Bookmarks: Celebrating Black Voices ab 1. September

Chef's Table: Meisterliches BBQ ab 2. September

Indiens in Verruf geratene Milliardäre ab 2. September

Spirit - wild und frei: Reitakademie: Teil 2 ab 4. September

Mein Lehrer, der Krake ab 7. September

Sternenstreif: Staffel 2 ab 8. September

Das Dilemma mit den sozialen Medien ab 9. September

La Línea ab 9. September

Julie and the Phantoms ab 10. September

Eingefroren: Hoffnung auf ein zweites Leben ab 15. September

Izzy und die Koalas ab 15. September

Der letzte Flug der Challenger ab 16. September

Jurassic World: Neue Abenteuer ab 18. September

A Love Song for Latasha ab 21. September

Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werkzeuggürtel: Staffel 3 ab 22. September

Mighty Express - Superschnelle Zugfreunde ab 22. September

The Playbook ab 22. September

The Chef Show: Staffel 2 ab 24. September

Rohwedder - Einigkeit und Mord und Freiheit ab 25. September

American Murder: Die Bilderbuchfamilie ab 30. September

Neue Netflix Comedy Specials & Anime im September 2020

Felipe Esparza: Bad Decisions ab 1. September

Afonso Padilha: Arme Seele ab 3. September

Geheime Welt Idhún ab 10. September

Michael McIntyre: Showman ab 15. September

Dragon's Dogma ab 17. September

Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia ab 29. September

Nach bekannter Manier informiert der bekannte Streaming-Dienst Netflix seine Abonnenten jetzt über neue Filme und Serien, die ab Sep­tem­ber 2020 zum Streamen und Herunterladen bereitstehen. Die Highlights für Deutschland werden wie üblich in einem kurzen Trai­ler zusammengefasst.Insgesamt können über 65 Neustarts erwartet werden, obwohl Netflix diese Liste in den nächsten Stunden und Ta­gen noch weiter ausbauen wird. Unsere aktuelle Übersicht gibt euch dabei eine Vorschau auf die kommenden Netflix-Originals, Dokus, Kids & Family-Premieren und zeitweilig exklusive Lizenztitel.Die Netflix-Highlights der letzten Monate - August 2020 Zu den bisher bekannten Serien gehört unter anderem die erste Staffel von "Das letzte Wort", eine Dramedy mit der Komikerin Anke Engelke. Außerdem zeigt sich Sarah Paulson (u.a. Bird Box, 12 Years a Slave) als Krankenschwester Ratched in einer Vorgeschichte zum Filmklassikers "Einer flog über das Kuckucksnest". Weiterhin sieht man Hilary Swank im Science-Fiction-Drama "Away". Superkräfte gibt es hingegen im Netflix-Film "Freaks - Du bist eine von uns", während Tom Holland ohne Spiderman-Kostüm im Psychothriller "The Devil All the Time" auftritt. Abseits davon stehen euch Filme wie Logan Lucky, Captain Phillips und Ride Along für das Streaming bereit.