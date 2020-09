AirPods Pro: Update bringt spannendes Spatial Audio-Feature mit

Im Juni hatte Apple die Funktion angekündigt, jetzt steht das Update be­reit. Die AirPods Pro lernen mit dem aktuellen Firmware-Update Klänge räumlich darzustellen. "Spacial Audio" verwendet den Beschleunigungs­sensor, um den Sound an der Kopfbewegung auszurichten.

Die AirPods Pro schaffen nach dem Update 3D-Klanglandschaften

Räumliche Hören mit Bewegungssensoren

Apple

In Kinos wird großer Aufwand betrieben, um Klang räumlich auszugeben. Auch in Heimkinos werden teilweise aufwendige Anlagen eingesetzt, um das akustische Geschehen möglichst realistisch darzustellen. Genau an diese Idee knüpft jetzt das Feature "Spacial Audio" an, dass Apple bei der WWDC im Juni vorgestellt hatte. Mit dem Update 3A283 - das Fünfte nach dem Release - landet die Funktion jetzt auf AirPods Pro.Wie Appleinsider in seinem Bericht zum Update bestätigen konnte, findet sich nach der Installation der entsprechende Eintrag im Bluetooth-Menü der AirPods unter den Punkt "Spacial Audio". Apple sieht dabei keinen Weg vor, das Update selber anzustoßen. Solange sich die AirPods im Ladecase befinden und eine Verbindung zu einem iOS-Gerät besteht, sollte sich die Firmware zeitnah selbst installieren. Voraussetzung ist hier iOS 14 oder eine entsprechende Beta-Version. Alle Daten zu euren AirPods findet ihr in den Einstellungen unter Allgemein, Info, AirPods.Wird die Funktion aktiviert nutzen die AirPods die Beschleunigungssensoren, um die Kopfbe­wegungen zu verfolgen. Der Klang sollte dabei trotz Bewegung des Kopfes relativ im Raum fixiert bleiben. Apple selbst sprach in seiner Präsentation davon, dass man so eine 3D-Klanglandschaft erschaffen und die Erfahrung, die Nutzer beispielsweise aus Kinos kennen, nachahmen kann. Man darf gespannt sein, wie die Funktion bei den Nutzern abschneidet - falls ihr es testet, lasst es uns in den Kommentaren wissen.Das Update liefert für die AirPods dabei noch eine weitere praktische Neuerung: In Verbindung von macOS Big Sur und iOS 14 können die AirPods jetzt eine automatischen schnellen Wechsel der Verbindung vornehmen. Die vorstellbaren Szenarien: Schaut man einen Film auf dem Mac, erhält dann einen Anruf, schalten die AirPods bei Annahme schnell auf das iPhone um.