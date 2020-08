Apple iPhone 12: Leaker spricht jetzt über konkrete Release-Termine

Die Diskussion rund um den Verkaufsstart des Apple iPhone 12 geht in eine neue Runde. Jetzt spricht ein Insider über konkrete Termine für die anstehende Keynote, die Auslieferung der iOS-Smartphones sowie über den Start neuer iPads und der Apple Watch Series 6.

Großes iPhone-Event soll erst im Oktober 2020 steigen

So sollen die iPhone 12-Modelle ausgestattet sein: Modell iPhone 12 iPhone 12 Max iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Display 5,4 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina XDR OLED von Samsung, 10 bit und 120 Hz ProMotion 6,7 Zoll Super Retina XDR OLED von Samsung, 10 bit und 120 Hz ProMotion RAM 4 GB 6 GB Speicher 128 GB und 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB Chipsatz Apple A14 Gehäuse Aluminium Rostfreier Stahl Kamera Dual-Cam Triple-Cam und LIDAR-Sensor Modem 4G / 5G Akku 2227 mAh 2775 mAh 2775 mAh 3687 mAh Preise in US-Dollar $649 (128 GB)

$749 (256 GB) $749 (128 GB)

$849 (256 GB) $999 (128 GB)

$1099 (256 GB)

$1299 (512 GB) $1099 (128 GB)

$1199 (256 GB)

$1399 (512 GB)

Mögliche Release-Verzögerung der kommenden iPhone 12-Familie werden in der Ge­rüch­te­kü­che heiß diskutiert, nachdem YouTuber Jon Prosser eine weitere Prognose zur nächsten Apple-Keynote und zum Verkaufsstart der iOS 14-Smartphones abgegeben hat. Der in letzter Zeit gut informierte Insider geht davon aus, dass der US-amerikanische Hersteller mit neuen iPads und der Apple Watch Series 6 in der Woche ab dem 7. September auftreten wird. Die Vorstellung soll allerdings nicht im Livestream erfolgen, sondern ohne großen Wirbel via Pressemitteilung. Und das neue iPhone?Prosser sagt voraus, dass Apple seine nächste Online-Keynote erst in der Woche ab dem 12. Oktober abhält und sich dabei lediglich auf die iPhone 12 und iPhone 12 Pro-Modelle kon­zen­trie­ren wird. Vorbestellungen für die "normalen" Smartphones sollen dann noch in der­sel­ben Kalenderwoche möglich sein. Die Auslieferung hingegen könnte ab dem 19. Oktober statt­fin­den. Schenkt man seinen Prognosen weiterhin Vertrauen, werden sich die Flaggschiffe der iPhone 12 Pro-Reihe sogar noch weiter verzögern und erst im November in die "Pre-Order"-Phase gehen. Einen genauen Termin gibt Prosser hier bisher nicht bekannt.In diesem Jahr soll Apple an insgesamt vier iPhone-Modellen mit Größen zwischen 5,4 Zoll und 6,7 Zoll arbeiten. Vor allem das kompakte iPhone 12 könnte sich, ähnlich dem iPhone SE, als Verkaufsschlager erweisen. Preislich soll der Einstieg hier bereits ab 649 US-Dollar möglich sein. Eine hochwertigere Ausstattung in Form von Triple-Kameras, Edelstahlgehäusen und "Super Retina XDR"-OLED-Displays mit 120 Hz soll es jedoch nur für die voraussichtlich ab 999 US-Dollar startende iPhone 12 Pro-Serie geben. Trotz vieler Leaks und Details sollten Gerüchte dieser Art bis zur Vorstellung jedoch mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden.