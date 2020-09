Update für die Surface Earbuds: Microsoft startet Codec-Auswahl

Microsoft hat nach dem Start der neuen In-Ear-Kopfhörer Surface Ear­buds im Frühjahr jetzt ein Firmware-Update herausgegeben. Die neue Aktualisierung wird allen Earbuds-Besitzern empfohlen und bringt eine Neuerung zur Auswahl des Übertragungs-Codecs.

Update über Audio-App

Verbesserungen und Korrekturen Aktualisierungen für September 2020

Das folgende Update ist für die Surface Earbuds verfügbar: Firmware-Version 3.0.0.6

Aktiviert eine Option innerhalb der Surface-Audio-Anwendung, die die Möglichkeit bietet, den aptX-Codec ein- oder auszuschalten. Wenn sie ausgeschaltet ist, verwenden die Surface Earbuds den SBC-Codec.

Firmware-Updates können nicht deinstalliert oder auf eine frühere Version zurückgesetzt werden.



Technische Daten zu den Surface Earbuds Treiber 13,6 mm Lautsprecher mit 2 Mikrofonen je Seite Akku Bis zu 24 h Wiedergabe mit Ladecase (bis zu 8 h ohne Case) Eingabe Touch, Sprache Gewicht 7,2 Gramm, Ladecase 40 Gramm Kompatibel mit Windows 10, Android ab 4.4, iOS ab iOS9, Bluetooth 4.1/4.2 Preis Deutschland

ab 213,99 Euro Österreich

ab 219,99 Euro Schweiz

ab 219,99 Franken

Außerdem neu in der Surface-Linie:

Über die neue Version mit der Buildnummer 3.0.0.6 berichtet das Online-Magazin Neowin . Direkt zum Start der In-Ears im Mai 2020 hatte der Konzern ein Firmware-Update veröffentlicht, jetzt folgt die als "September-Update" gekennzeichnete neue Firmware-Version. Bisher ist das Update auf der deutschsprachigen Support-Seite für die Update-Historie noch nicht zu sehen, wohl aber auf der englischsprachigen Seite . Soweit derzeit bekannt ist, bringt die Aktualisierung nur eine Änderung mit sich. Laut den Release-Notes lässt sich jetzt der aptX-Codec ein- oder auszuschalten. Es ist also eine neue Option dazugekommen.Von Sicherheitsupdates oder weiteren Änderungen ist dagegen bisher nicht bekannt geworden. Das Update lässt sich über die Surface Audio-App beziehen. In der App findet man jeweils die neuesten Firmware-Updates für die Surface Earbuds und kann die Updates dann direkt herunterladen und installieren. Die Audio-App gibt es für Windows 10, iOS, und Android, man benötigt für das Update also ein verbundenes Zusatzgerät.Der SBC-Codec gehört zum A2DP-Bluetooth-Profil. Die Abkürzung steht für Low Complexity Subband Code und bietet eine verlustbehaftete Komprimierung. Im Gegensatz dazu bietet der aptX-Codec eine niedrigere Kompressionsrate und bessere Klangqualität.