Trotz Intel-Abkehr: Apple verbaut Thunderbolt in neuen ARM-Macs

Mit dem Rückzug aus dem Intel-Lager hin zu eigenen Apple-Prozessoren auf ARM-Basis ging das Gerücht einher, der Thunderbolt-Anschluss würde aus iMacs, MacBooks und Co. verschwinden. Nun gibt der Hersteller Ent­warnung und verspricht, den Port weiterhin zu unterstützen.

Als Wegbereiter bleibt Apple dem Thunderbolt-Anschluss treu

Über die nächsten Jahre wird Apple seinem bisherigen Technologie-Partner Intel mehr und mehr den Rücken kehren und seine Macs mit eigenen ARM-Prozessoren ausstatten. Diesem Schritt hätte der vor über 10 Jahren vorgestellte Thunderbolt-Anschluss, dessen Lizenzrechte bei Intel liegen, zum Opfer fallen können. Als Co-Designer der mittlerweile bis zu 40 Gbit/s übertragenden Schnittstelle erhält Apple jedoch diverse Sonderrechte, sodass man mit den Gerüchten von zukünftig fehlenden Thunderbolt-Ports offiziell aufräumt.Gegenüber den Kollegen von The Verge äußerte sich ein Apple-Sprecher wie folgt: "" Trotz dessen Statement vermissen Entwickler derzeit den Thunderbolt-Support im so genannten "Developer Transition Kit", dem ersten ARM-Mac (Mini) auf Basis des Apple A12Z Bionic-Chips. Hier kommt lediglich ein klassischer USB-C-Port mit bis zu 10 Gbit/s zum Einsatz.Parallel dazu gab Intel bereits gestern bekannt, dass der neue Thunderbolt 4 offiziell spezifiziert wurde, welcher unter anderem PCIe-Geräte mit einer deutlich höheren Band­brei­te ansprechen kann. Zum Start von Intels neuer CPU-Ge­ne­ra­tion "Tiger Lake" soll auch die Ver­breitung von Thunderbolt 4 starten und im Laufe des Jahres in weiteren PCs und Zubehör einkehren. In Hin­sicht auf neue MacOS-Geräte könnten es jene auf ARM-Basis sein, die im vierten Quartal 2020 erwartet und eventuell direkt ab Werk mit dem optimierten Thunderbolt 4 ausgestattet werden.