Microsoft OneDrive: Neues Update vereinfacht das Teilen von Dateien

Microsoft hat eine neue Aktualisierung für den Cloud-Service OneDrive zur Verfügung gestellt. Eine neue Funktion macht es möglich, Dateien wesentlich einfacher mit Freunden oder der Familie zu teilen. Das Feature soll auch in die Office-Apps eingebaut werden.

Nutzer können ganze Gruppen auswählen

Feature wird auch in die Office-Apps eingebaut

OneDrive für Windows: Microsofts Cloud-Dienst

Microsoft Outlook: APK für Android-Geräte

Bereits seit einigen Jahren ist es möglich, auf OneDrive gespeicherte Dateien mit anderen Nutzern zu teilen. Bisher musste hierfür allerdings jede Person, die Zugriff auf das Dokument erhalten soll, einzeln eingegeben werden. Sollten mehrere Anwender ausgewählt werden, konnte dies einige Zeit in Anspruch nehmen. Das hat sich mit dem Update jedoch geändert.Wie die Redmonder in einem offiziellen Blog-Eintrag schreiben, wurde OneDrive jetzt mit einem neuen Teilen-Feature ausgestattet. Hiermit besteht die Option, ganze Gruppen und sämtliche Familienmitglieder in nur einem Schritt auszuwählen. Damit muss nicht mehr jeder Nutzer einzeln angegeben werden.Um die Funktion verwenden zu können, müssen natürlich zunächst Gruppen angelegt werden. Hierfür muss jeder Nutzer über ein eigenes Mi­cro­soft-Konto verfügen. Um eine Fa­mi­li­en­grup­pe anzulegen, muss der Nutzer die Seite "family.microsoft.com" aufrufen. Weitere Gruppen, zu denen Freunde hinzugefügt werden, können auf "outlook.com" erstellt werden.Die neue Teilen-Funktion soll sich im kommenden Jahr auch in weiteren Office-Anwendungen finden lassen. Microsoft plant, das Feature in Word, Excel und PowerPoint einzubauen. Wann das Feature in die Office-Apps integriert wird, ist aber derzeit noch nicht genau bekannt.