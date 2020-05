Call of Duty: Black Ops kehrt mit "Cold War" zu den Wurzeln zurück

Alle Jahre wieder gibt es bereits vor der eigentlichen Enthüllung des nächsten Call of Duty-Spiels den dazugehörigen Leak. Das ist auch 2020 nicht anders und man kann wohl auch davon ausgehen, dass die Informationen zu Call of Duty: Black Ops Cold War stimmen.

Hinweise in Call of Duty: Warzone

Activision

Die Quelle dieser durchgesickerten Information ist eine in Sachen Call of Duty bekannte Person, nämlich Twitter-Nutzer Okami . Dieser hat Call of Duty: Black Ops Cold War bereits gestern inklusive eines vermeintlichen Artworks enthüllt, beim Cover handelt es sich aber um ein Mockup, also nicht das tatsächliche Design. Eurogamer konnte die Information mittlerweile über eigene Quellen verifizieren, man kann also davon ausgehen, dass es beim nächsten Teil tatsächlich in den Kalten Krieg geht.Mit Cold War kehrt Black Ops wohl auch ein Stück weit zu den Wurzeln der vom Activision-Studio Treyarch entwickelten Reihe zurück, denn diese hat in den 1960ern die Reise begonnen, erst danach ging in die Zukunft. Derzeit ist aber nicht klar, ob es sich dabei um einen echten fünften Teil handelt oder ob Activision hier einen soften Reboot durchführt wie im vergangenen Jahr bei Call of Duty: Modern Warfare.Eine echte Überraschung ist Call of Duty: Black Ops Cold War für Beobachter der Gaming-Szene nicht, denn in Warzone gab es bereits in den vergangenen Tagen Teaser, die auf ein Setting im Kalten Krieg hinweisen. Spieler konnten sich Zugang zu einem bisher geschlossenen Bunker verschaffen, dort fanden sie einen Nuklearsprengkopf sowie Pläne des legendären Spionage-Flugzeugs U-2.Activision wollte das alles natürlich nicht bestätigen, aber bisher sind noch alle Call of Duty-Teile vor der offiziellen Vorstellung geleakt, es wäre also alles andere als eine Überraschung, wenn das in diesem Jahr anders wäre.