Black Ops Cold War - Das bietet die Kampagne des neuen Call of Duty

Story-Kampagne mit alternativen Enden

Multiplayer-Enthüllung im September

Auch wenn die Spieleindustrie in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie viele Verschiebungen verkünden musste, dürfen sich Fans im Herbst wieder auf ein neues Call of Duty freuen. Call of Duty: Black Ops Cold War, so lautet der Titel des kommenden Ablegers, versetzt Spieler mitten in den Konflikt zwischen den USA und der Sowjetunion Anfang der 1980er Jahre.Nachdem es erst kürzlich einen Ankündigungstrailer zum Spiel gegeben hatte, legt Activision nun nach und enthüllt das Spiel in einem weiteren Video. Dieses fällt deutlich ausführlicher aus und stellt vor allem die erwartungsgemäß actionreiche Story-Kampagne vor. In dieser müssen Spieler einen nuklearen Konflikt verhindern. Dabei scheint vor allem der sowjetische Agent Perseus eine Schlüsselfigur zu sein, deren Pläne es zu durchkreuzen gilt.Die Einsätze führen Spieler unter anderem nach Vietnam, Ost-Berlin, die Türkei und das KGB-Hauptquartier. Außerdem wird es ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren der Black Ops-Reihe geben. Interessantes Detail: im Verlauf der Kampagne sollen Spieler sich immer wieder für einen von mehreren Wegen entscheiden können und bekommen so letztendlich ein anderes Ende zu Gesicht. Der Wiederspielwert dürfte dadurch deutlich steigen.Natürlich wird auch der Multiplayer in Call of Duty: Black Ops Cold War wieder eine große beziehungsweise sogar die zentrale Rolle spielen. Hier werden neben bewährten Inhalten wie ein Zombie-Modus auch viele Neuerungen erwartet. Details hierzu möchte Activision al­ler­dings erst am 9. September verkünden. Allerdings soll es auch schon während der Opening Knight Live zur Gamescom neue Eindrücke vom Spiel geben.Call of Duty: Black Ops Cold War erscheint am 13. November 2020 für den PC, die Play­Station 4 und die Xbox One . Versionen für die PlayStation 5 und Xbox Series X sollen fol­gen, sobald die beiden Konsolen verfügbar sind. Bekannt ist außerdem, dass der Shooter Crossplay, Crossgen und einen plattformübergreifenden Fortschritt unterstützt.