Call of Duty: Warzone - Season-4-Update hat "sportliche" 84 Gigabyte

Der Call of Duty-Ableger Warzone ist im März gestartet und die Battle-Royale-Variante ist überaus populär. Heute startet der Activision-Titel in seine vierte Season und damit gehen auch Downloads einher. Wer spielen will, sollte sich einen Snack vorbereiten: Es könnte länger dauern.

Activision: 84-Gigabyte-Update ist ein Bug

Activision

Spieler grafisch und inhaltlich aufwendiger Titel haben sich sicherlich längst daran gewöhnt, dass Updates mitunter viele Gigabyte groß sein können. Vor allem Day-1-Patches können einiges an Daten ansammeln. Ein Update, das so groß wie ein vollwertiges Spiel ist, überrascht aber auch wohl den einen oder anderen langjährigen Gamer.Denn das anlässlich von Season 4 veröffentlichte Update für Call of Duty: Warzone hat laut Eurogamer auf dem PC 45 Gigabyte, auf der PlayStation 4 sind es gute 32 GB, auf der Xbox One kommt man auf einen Download von 44 Gigabyte. Allerdings berichten einige Xbox One-Besitzer, dass bei ihnen 84 Gigabyte angezeigt werden.Bei dem 84-Gigabyte-"Patch" handelt es sich aber wohl um einen Bug: Denn der Support von Activision schreibt auf Twitter , dass man derzeit aktiv untersucht, warum einige Xbox-Spieler einen größeren Update-Umfang als erwartet zu sehen bekommen. Es ist nicht ganz klar, ob der 84-GB-Patch überhaupt installierbar ist, im Zweifelsfall sollte man aber wohl besser mit dem Download warten.Auch wenn man davon ausgeht, dass der vorgesehene Download nur halb so groß ist, so sind auch 40GB eine ziemliche Hausnummer. Das sollte man aber auch als Investition in die Zukunft sehen, denn Activision hat im Vorfeld mitgeteilt, dass damit künftige Patches kleiner werden. Unter dem Strich wird auch die Gesamtgröße nicht signifikant steigen, bei den Konsolen ist die neue Installationsgröße "nur" vier Gigabyte größer.