Nintendo Switch: Limitiertes Fortnite-Bundle für Europa angekündigt

Nintendo plant, ein neues Switch-Bundle auf den Markt zu bringen. Die neue Edition der Konsole wurde im Fortnite-Design gestaltet und bringt den beliebten Battle-Royale-Shooter als vorinstalliertes Spiel mit sich. Das Bundle soll zunächst nur in Europa erworben werden können.

Bundle bringt 2000 V-Bucks mit sich

Bundle ab dem 30. Oktober im Handel

Jetzt die Hybrid-Konsole für nur 319 Euro kaufen

Nintendolife

Wie Nintendolife berichtet, hat der japanische Publisher die Rückseite der Konsole sowie der dazugehörigen Docking-Station für die limitierte Edition mit einem Fortnite-Design ver­seh­en. Außerdem wurde der linke Joy-Con in einem gelben Farbton und der rechte Joy-Con in einem blauen Farbton gestaltet. Technische Anpassungen gibt es allerdings nicht.Natürlich ist das angepasste Design nicht der einzige Vorteil, den das neue Bundle den Fort­ni­te-Fans bieten kann. Auf der Konsole ist das Game schon vorinstalliert, sodass der Bat­tle-Royale-Shooter direkt gespielt werden kann. Außerdem enthält das Paket einen Down­load-Code, der dem Spieler Zugang zu zusätzlichen Inhalten verschafft. Hierzu zählen das Wildcat-Outfit und das Item "Schnittige Tasche". Beide Accessoires bringen zwei weitere Stile mit sich. Darüber hinaus beinhaltet das Bundle 2000 Einheiten der In-Game-Währung V-Bucks.Das neue Konsolen-Bundle ist hierzulande ab dem 30. Oktober erhältlich. In Australien und Neuseeland soll die limitierte Fortnite-Edition dann am 6. November auf den Markt gebracht werden. Ob es das Paket auch in andere Regionen schafft, ist noch unklar. Außerdem ist noch nicht bekannt, mit welchem Preis das Bundle in Europa zu Buche schlagen wird. Für die australische Version werden 470 australische Dollar fällig. Das entspricht etwa 290 Euro.