Paper Mario: The Origami King wurde für die Switch veröffentlicht

Nintendo hat Paper Mario: The Origami King für die Nintendo Switch veröffentlicht. In dem Spiel sorgt ein hinterhältiger Origami-König für Ärger. Was genau Mario und seine Freunde erwartet, zeigt Nintendo in einem neuen Trailer zum Spiel.Bei Paper Mario: The Origami King handelt es sich um den neuesten Teil der Rollen­spiel­reihe mit Nintendos Kult-Klempner. Dieser bekommt es mit einem neuen Gegner zu tun, nämlich König Olly. Wie es von offizieller Seite heißt, hat Olly Prinzessin Peach in Origami, also eine Falt-Figur, verwandelt und zudem auch noch ihr Schloss ausgerissen und mit Luftschlangen gefesselt.Zum Glück ist Mario nicht allein unterwegs, denn erhält Unterstützung von seiner neuen Gefährtin Olivia, die magische Faltkräfte besitzt. Auch Mario selbst kann einige besondere Aktionen nutzen, um wieder für Ordnung im Pilzkönigreich zu sorgen. Wie der neue Trailer zeigt, gerät das ungewöhnliche Duo auf seiner farbenfrohen Reise in einige recht un­ge­wöhn­li­che Situationen. Paper Mario: The Origami King ist am 17. Juli erschienen.