Apple plant ersten "schwimmenden Store" für iPhone, Mac & Co

Der US-Computerkonzern Apple will erstmals einen "schwimmenden" Apple Store eröffnen. In Singapur soll künftig eine Art schwimmende Kugel als Standort für Präsentation und Verkauf von iPhone , iPad und Mac dienen. Bisher befand sich dort ein Nachtclub.

Apple baut Nachtclub um

Apple

Laut einem Bericht der Straits Times und des Blogs Archigardener plant Apple im Hafen des Stadtstaats Singapur einen neuen Store, der sich optisch und auch im Inneren deutlich von dem unterscheidet, was das Unternehmen mit seinen bisher über 300 Apple Stores weltweit geschaffen hat. Der neue Apple Store soll Teil der sogenannten Marina Bay Sands Mall werden, die direkt neben dem weltberühmen gleichnamigen Hotel in Singapur liegt.Apple übernimmt an dem Standort ein bestehendes Gebäude, das man zu einer Art schwimmenden Kugel umbaut, in deren Innerem der Apple Store angesiedelt sein wird. Die Außenhaut wird so gestaltet, dass tagsüber die Skyline von Singapur reflektiert wird, während die gesamte Kugel nachts selbst leuchten soll.Das neue Apple-Geschäft im Inneren der Kugel wird sich wohl stark an der runden äußeren Form orientieren, was vermutlich auch eine entsprechend angepasste Einrichtung erfordert. Die Verbindung zum "Festland" erfolgt sowohl über einen breiten Steg, der in den Hafen von Singapur hereinragt, als auch über einen unter der Wasseroberfläche verlaufenden Tunnel, der den Store mit dem nahegelegenen Einkaufs­zentrum verbindet.Apple betreibt bereits zwei weitere Stores in Singapur, die jeweils in einem riesigen Einkaufszentrum und direkt am viel frequentierten Flughafen der Stadt liegen. Wann Apples "schwimmender" Store seine Türen öffnen wird, ist derzeit noch unklar. Das Unternehmen kündigt entsprechende Pläne aber bereits auf seiner Website an, so dass es wohl nicht mehr all zu lange dauern wird. Bei einem Börsenwert von mehr als zwei Billionen Dollar muss Apple wohl auch in der Coronakrise anders als die meisten anderen Firmen nicht sparen und kann den Store wohl dennoch zeitnah eröffnen.