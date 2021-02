Ab jetzt sind die Apple Stores wieder für Abholung & Service geöffnet

Für Apple geht es nach langer Zeit der Schließung seiner Ladengeschäfte langsam wieder ein Stück Richtung Normalität. Ab jetzt sind die Apple Stores in Deutschland wieder geöffnet, aber mit Einschränkungen. Das Unternehmen bietet zum Neustart nur Abholung & Service mit Termin.

Die Apple Stores versuchen sich an einem Stück Normalität

Auch Reparatur nur mit Termin

Seit Dezember waren Apple-Kunden in Deutschland auf den Online-Store des Unternehmens beschränkt - wie viele andere Ladengeschäfte hatte das Unternehmen wegen der Corona-Krise seine Türen geschlossen. Wie heise berichtet, waren dann im Januar interne Pläne zu einer Öffnung bekannt geworden, diese wurde aber offenbar wegen der Infektionslage verschoben. Jetzt ist man seit dieser Woche aber offenbar sicher, sich mit einem strengen Hygienekonzept wieder mehr zutrauen zu können.Besuche im Apple Store sind zunächst nur für die Abholung von Produkten oder die Nutzung der Genius Bar vorgesehen. Bei Produkten kann im deutschen Online-Store somit wieder die Verfügbarkeit in Stores nach Postleitzahl überprüft werden. Hier werden dann direkt verfügbare Stores und der mögliche nächste Termin für die Abholung angezeigt. Lokal können Kunden hier von Inventar profitieren, das nicht zum Online-Versand angeboten wird.Termine für technische Beratung und Reparatur können bei Apple wiederum über die Genius Bar-Webseite per Chat, Rückruf oder E-Mail vereinbart werden. Darüber hinaus erfolgt auch unter dem Menüpunkt "Hilfe zu Hardware erhalten" nach Auswahl des Problem-Produkts und Eingabe der Apple-ID eine Terminvergabe. Apple setzt die Ladenschlusszeit zunächst auf 17 Uhr fest. Man darf sehr gespannt sein, wie das Unternehmen den erwartbaren Rückstau an Reparatur-Anfragen bewältigen kann.Das Unternehmen ist bemüht darum zu betonen, dass alle "anderen Besuche" in den Apple Stores weiterhin nicht möglich sind. Wer also hofft, während des Service-Termins etwas im Laden herumzustreunen, wird wohl enttäuscht werden. Die Sicherheit der Kunden habe stets höchste Priorität, so der Konzern.