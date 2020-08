Kurioser Prototyp: Bilder eines Mac mini mit iPod-Dock aufgetaucht

Der Mac mini ist erstmals 2005 erschienen, also in einer Zeit als der iPod noch das Nonplusultra zum mobilen Musikhören war. Der Apple-Rechner selbst war ebenso populär und eine Fusion von Mac mini und iPod war durchaus nicht abwegig - und sogar in Prototyp-Phase.

Kein Kabel notwendig

iPhone killed the iPod Star

Apple hat offenbar ernsthaft überlegt, den Mac mini mit einem iPod nano zu kombinieren. Das jedenfalls zeigen und beweisen Bilder, die @DongleBookPro vor kurzem auf Twitter veröffentlicht hat (via Apple Insider ). Auf den Aufnahmen ist ein bisher unbekannter Prototyp des Mac mini zu sehen, der hinten ein integriertes Dock für den iPod nano hat.Die Funktionsweise wäre hier naheliegend gewesen: Statt den Musikplayer von Apple über ein Kabel anzuhängen, hätten Nutzer den iPod schlichtweg ins integrierte Dock gesteckt, um Musik und andere Inhalte zu synchronisieren. Auf den Bildern ist ein weißer Mac mini der ersten Generation zu sehen.In dem Prototyp war ein 30-Pin-Connector integriert, dieser wäre allerdings nur mit dem iPod nano kompatibel gewesen - größere "Classic"-Modelle des MP3-Players hätte man auf diese Weise nicht anhängen können.Das Projekt erreichte zwar den Prototyp-Status, wurde aber danach schnell wieder aufgegeben. Der Grund ist nicht bekannt, aber man kann wohl annehmen, dass der bevorstehende Strategiewechsel in Richtung iPhone eine Rolle gespielt haben könnte. Denn auch bei Apple wird man sich sicherlich Gedanken gemacht haben, ob iPods angesichts der Einführung eines Smartphones eine große Zukunft haben werden - denn die einst so populären MP3-Player von Apple sind durch iPhone und Co. im Wesentlichen obsolet geworden.Eine Dock-Lösung für den iPod nano gab es aber dennoch, die Lautsprecher-Einheit iPod Hi-Fi floppte aber gewaltig und wurde ein gutes Jahr nach dem Start wieder aufgegeben.