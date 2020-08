Microsoft Whiteboard: Update bringt Mail-Zusammenfassungen mit sich

Das Redmonder Unternehmen Microsoft hat ein weiteres Update für seine Whiteboard-App veröffentlicht. Mit der Windows- und iOS-Version der An­wen­dung ist es jetzt möglich, sich Zusammenfassungen per Mail senden zu lassen. Vor kurzem wurde die Whiteboard-App in Teams integriert.

App wurde in Microsoft Teams eingebaut

Die neueste Aktualisierung hebt die Versionsnummer der Windows-App auf 20.10727.5370.0 an. Beim aktuellsten Build für iOS handelt es sich um die Version 20.10727.0.5366. In dem Update sind einige Bugfixes und Qualitätsverbesserungen sowie ein neues Feature enthalten. Ab sofort können die Nutzer sich eine Zusammenfassung des eigenen Whiteboards ge­ne­rie­ren und an eine E-Mail-Adresse schicken lassen. Dabei werden laut MSPoweruser Vorlagen, Listen und Notizen berücksichtigt und daraufhin automatisch zu einer Mail zusammengefasst.Mit der via E-Mail erhaltenen Zu­sam­men­fas­sung ist es dann möglich, sich leichter an die in einem Meeting besprochenen Themen zu er­in­nern. Außerdem kann die Zu­sam­men­fas­sung an weitere Personen wei­ter­ge­lei­tet werden. Mi­cro­soft Whi­te­board kommt hauptsächlich in Un­ter­neh­men und an Schulen zum Einsatz und bietet eine Unterstützung für mehrere Teilnehmer.Schon in der vergangenen Woche hatte Mi­cro­soft die Whiteboard-App mit neuen Fea­tu­res ausgestattet. Es ist nun unter an­de­rem möglich, Sticky Notes auf einem Whiteboard zu platzieren und damit für mehr Ordnung zu sor­gen. Außerdem ist die Anwendung seit einiger Zeit nicht nur im Web zu finden, sondern auch in die Kommunikations-Plattform Microsoft Teams eingebaut worden.Die für Windows 10 verfügbare Version der Whiteboard-App kann aus dem Microsoft Store heruntergeladen werden. Die iOS-Variante lässt sich im Apple App Store finden. Bisher steht das Tool nicht für Android-Geräte zur Verfügung. Die Nutzer haben nur die Mög­lich­keit, die Web-Version des Programms zu verwenden. Hierfür wird ein Unternehmens-Konto benötigt.