Microsoft Whiteboard: Neue App wird für Windows & iOS ausgerollt

Da Microsofts Whiteboard-App während der Corona-Pandemie von immer mehr Nutzern entdeckt wurde, haben die Redmonder die Anwendung in letzter Zeit grundlegend überarbeitet. Die neue App wird nun schrittweise ausgerollt und soll für Windows sowie iOS zur Verfügung stehen.

Support für private Konten hinzugefügt

Microsoft

Mit dem Redesign bringt Microsoft einen einheitlichen Look auf die unterschiedlichen Plattformen. Außerdem verfügt die neue Whiteboard-App über mehr als 40 weitere Vorlagen, Formen und Reaktionen. Ab sofort gibt es die Option, Bilder und Dokumente in das Programm einzubinden. Dabei werden vor allem PowerPoint-Präsentationen und PDF-Dateien hervorgehoben. Die Dokumente können mit Kommentaren versehen werden. Microsoft Whiteboard bietet Zugriff auf OneDrive und Teams-Kanäle, um Dateien direkt importieren zu können.Microsoft weist darauf hin, dass die Windows-Version der überarbeiteten Whiteboard-App in Wellen ausgeliefert wird. Manche Nutzer haben womöglich erst im Dezember die Möglichkeit, das Update herunterzuladen und müssen sich daher noch ein wenig gedulden. Wer ein iOS-Gerät verwendet, kann die Aktualisierung über den App Store beziehen. Das Update sollte in den meisten Fällen allerdings automatisch geladen und installiert werden.Damit die Whiteboard-App nicht nur von Unternehmen und Organisationen, sondern auch von privaten Anwendern genutzt werden kann, werden private Konten jetzt auch von der Android-App sowie von der Web-Version unterstützt. Bisher konnten private Accounts nur zusammen mit den Windows- und iOS-Builds verwendet werden. Die Web-Oberfläche lässt sich über diese offizielle Seite aufrufen.