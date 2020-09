Apple Watch SE: Günstigere Smartwatch passend zum iPhone SE?

Im Vorfeld des morgigen Apple-Events hat sich ausgerechnet Chef-Leaker Evan Blass mit einigen Fakten zu den Plänen des iPhone-Konzerns geäus­sert. Seinen Angaben zufolge will Apple eine Art Light-Version seiner Apple Watch präsentieren.

Bluetooth- und LTE-Versionen geplant

Wie Evan Blass, der sich für seine zahlreichen Vorabveröffentlichung zu diversen Mobilfunkprodukten schon seit Jahren hervorgetan hat, in einem Twitter-Post soeben verlauten ließ, plant Apple erstmals eine günstigere Version seiner Smartwatch. Diese sogenannte Apple Watch SE soll angeblich parallel zur neuen Apple Watch Series 6 präsentiert und eingeführt werden.Seinen Informationen zufolge plant Apple nicht nur unterschiedlich große Versionen seiner Apple Watch "Lite", sondern will auch in diesem Fall wieder Versionen mit und ohne LTE-Unterstützung. Damit würde das Unternehmen auch zu einem günstigeren Preispunkt wieder eine gewisse Vielfalt rund um die Apple Watch schaffen.Darüber hinaus bestätigten Blass' Quellen wohl auch den morgigen Launch des Apple iPad Air der 4. Generation mit Apple A14-CPU und einem erstmals verbauten USB Type-C-Anschluss. Außerdem soll ein Apple iPad der 8. Generation zu erwarten sein, bei dem der US-Hersteller den aus dem iPad Pro bekannten Apple A12X Bionic SoC einsetzen will, aber am Lightning-Port festhält.Die morgen ebenfalls erwartete Apple Watch Series 6 soll unterdessen den neuen Apple S4-SoC mitbringen, wie üblich in zwei Größen und natürlich auch wieder mit optionalem LTE eingeführt werden. Details zur weiteren Ausstattung oder gar Bilder konnte auch Blass trotz seiner besten Verbindungen in die (meist amerikanische) Mobilfunkindustrie noch nicht liefern. Apple hat für morgen 19 Uhr deutscher Zeit eine virtuelle Launch-Veranstaltung angesetzt.