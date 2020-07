Google Maps testet jetzt die Anzeige von Ampeln für die Android-App

Google Maps experimentiert immer wieder mit neuen, schlauen Funktionen, um die Navigation mit dem Smartphone komfortabler zu machen. Jetzt wird erstmals die Anzeige von Verkehrsampeln an Kreuzungen eingebunden.

Apple zeigt Ampeln und Stoppschilder

Google Maps mit Verkehrsampeln

Kevin Payravi (CC BY-SA 3.0)

Eine ähnliche Option hatte Apple dabei schon in der Karten-App vorgestellt - nun kopiert Google die Idee und startet einen ersten Test mit Nutzern auf Android-Smartphones . Das berichtet das Online-Magazin Droid Life und zeigt dabei die ersten Screenshots von der überarbeiteten Google Maps-App mit den neuen Anzeigen. Es handelt sich dabei um einen zunächst begrenzten Test mit einigen Nutzern, was nicht ungewöhnlich ist. Google erhofft sich von solchen Beta-Tests wertvolles Feedback von "echten Nutzern" zu erhalten, bevor eine Funktion für alle Nutzer freigegeben wird.Apple hatte mit iOS 13 im vergangenen Jahr begonnen, Ampeln und Stoppschilder hinzuzufügen und diese auch in der sprachgeführten Navigation zu erwähnen: "Biegen sie an der nächsten Ampel rechts ab." Google Maps macht es nun ähnlich. Ampeln werden hinzugefügt und haben nun mit einem kleinen Extra-Symbol einen Platz in der Kartenanzeige und beim Navigationsmodus.Bei Google werden die Ampeln derzeit aber nur angezeigt, in den Anweisungen für die Navigation selbst bleiben sie unerwähnt. Nur das Bildmaterial wurde jetzt geändert. Allein das ist aber schon ein großer Pluspunkt. So lässt sich jetzt zum Beispiel erkennen, warum es Rückstaus auf manchen innerstädtischen Straßen gibt und welche Routen alternativ ohne viele Ampelstopps möglich sind. Der Test läuft im Übrigen nicht über das reguläre Betaprogramm. Die dort aktuell verfügbare Version 10.45.0 hat das Feature laut Droid Life derzeit nicht enthalten.Der Hinweis zu der Neuerung mit dem Screenshot stammt hingegen aus dem Google Maps Build der Version 10.44.3.