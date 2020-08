Android-Chef nutzt das Surface Duo und macht damit Werbung dafür

Das Doppel-Bildschirm-Smartphone Surface Duo steht kurz vor der Ver­öffentlichung, Microsoft lädt morgen MVPs zu einem virtuellen Briefing ein. Dort könnte der oder ein erster Startschuss fallen. Gesichtet wurde das Gerät zuletzt mehrfach, auch bei Hiroshi Lockheimer.

Virales Marketing

Twitter/zacbowden

Lockheimer ist aktuell der Chef von Android und für den Google-Manager bzw. seinen Arbeitgeber ist es sicherlich ein riesiger Erfolg, den ehemaligen Konkurrenten Microsoft im eigenen "Stall" begrüßen zu dürfen. Android und Microsoft sind aber schon längst nichts mehr Ungewöhnliches, so betreibt der Redmonder Konzern seit bereits langen einen bewährten und beliebten Launcher, dazu kommen auch noch diverse weitere Apps.Surface Duo ist aber natürlich dennoch etwas Besonderes. Das liegt nicht nur daran, dass es Hardware, sondern auch dass es mit seinen zwei Bildschirmen ein besonderes Android-Gerät ist. Entsprechend macht man auch bei Google Werbung dafür, Hiroshi Lockheimer hat vor kurzem auf Twitter Bilder des Geräts veröffentlicht.Damit zeigt er, dass er das Surface Duo privat im Einsatz hat, ob es sich dabei tatsächlich um sein Dauer-Smartphone handelt, ist allerdings fraglich. Denn Microsoft hat in den vergangenen Tagen und Wochen das Doppel-Display-Smartphone in die Hände zahlreicher hochrangiger Mitarbeiter gegeben, diese verbreiteten dann auf sozialen Medien dann Aufnahmen des Surface Duo in freier Wildbahn.Das ist sicherlich eine Art virale Marketing-Strategie, denn die grundsätzliche Existenz des Surface Duo ist seit bereits vergangenen September bekannt. Dennoch ist es etwas Besonderes, dass Google hier mitmacht. Das dürfte eine Bestätigung sein, dass die Kalifornier eng mit Microsoft zusammenarbeiten. Sicherlich steckt auch Eigennutz dahinter, denn Smartphones mit zwei Display-Hälften sind durch faltbare Bildschirme zum Thema geworden, Google hat entsprechend ein Interesse, sein Betriebssystem in diese Richtung zu optimieren.