Samsung Galaxy: Last-Minute-Mega-Leak zeigt Videos aller Geräte

Heute veranstaltet Samsung ein Unpacked-Event, dieses startet um 16 Uhr, Covid-19-bedingt natürlich in virtueller Form. Überraschungen wird es dort aber keine geben, denn ausnahmslos jedes Gerät ist vorab durch­gesickert. Nun gab es einen Last-Minute-Leak aller Videos.

Samsung stellt das Galaxy Note 20 und Galaxy Note 20 Ultra vor

Samsung Galaxy Note 20 (Ultra)

Galaxy Z Fold 2: Durchgesickertes Videos zum Samsung-Falt-Phone

Samsung Galaxy Z Fold 2

Leak des Werbevideos zur Tizen-Uhr Samsung Galaxy Watch 3

Samsung Galaxy Watch 3

Samsung Galaxy Buds Live: Offizielles Video zeigt die "Ohr-Bohnen"

Samsung Galaxy Buds Live

Samsung Galaxy Tab S7 und S7+

Galaxy Tab S7 und S7+: Samsung stellt seine neuen Tablets vor

Heute Nachmittag wird Samsung das Galaxy Note 20 und diverse weitere Geräte enthüllen, doch in den vergangenen Tagen und Wochen gab es eine regelrechte Schwemme an durch­gesickerten Informationen und Bildern. Nun hat Ober-Leaker Evan Blass alias @evleaks dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Denn in seinem Last-Minute-Leak zeigt der Branchenkenner und Firmenschreck Blass Videos zu allen heute Nachmittag vorgestellten Geräten (Anmerkung: Nicht wundern, teilweise fehlt der Ton).Das Galaxy Note 20 ist sicherlich das wichtigste Produkt des heutigen Unpacked-Events, dieses ist aber bereits so ausführlich durchgesickert worden (unter anderem von WinFuture), dass sich Samsung die Präsentation eigentlich auch sparen könnte - was man aber natürlich trotzdem nicht machen wird. Zum Galaxy Note 20 hat Blass auch gleich mehrere Videos zu bieten (weitere gibt es hier hier und hier ), die vollständigen Spezifikationen haben wir hier enthüllt , Infos zu den Preisen sind außerdem hier zu finden Das zweite Smartphone des heutigen Nachmittags wird das Galaxy Z Fold 2 sein, das ist der direkte Nachfolger des ersten Falt-Smartphones von Samsung. Auch dazu gab es vergangene Woche einen Haufen neuer Bilder , Samsung wird hier aber zumindest noch etwas Neues zu bieten haben, denn die Spezifikationen stehen noch aus.Die neue Smartwatch aus dem Hause Samsung hat hingegen kaum oder keine Geheimnisse mehr zu bieten, denn bei der Tizen-Uhr hatten wir vor gut einer Woche einen großen Leak zu bieten. Die nun veröffentlichten Samsung-Werbevideos sind auch nicht die ersten Bewegtbilder der Smartwatch.Die Koreaner werden heute außerdem die "True Wireless"-Kopfhörer Samsung Galaxy Buds Live vorstellen, diese haben aktive Geräusch­unter­drü­ckung integriert. Warum die neuen Galaxy Buds intern den Codenamen Bean , also Bohne tragen, muss man nicht weiter erklären, wenn man die Bilder oder das Video dazu sieht.Auch bei den neuen Tablets Galaxy Tab S7 und S7+ müssen wir uns wiederholen, denn auch diese hat WinFuture in einem großen Leak vor eineinhalb Wochen ausführlich gezeigt und auch alle technischen Details dazu verraten . Doch auch hier gibt das Video von Evan Blass einen noch besseren Eindruck, wie sich das Tablet anfühlt.