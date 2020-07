IFA-Vorschau: Neue FritzBox 6850 LTE mit 150 Mbit/s vorgestellt

Der Berliner Netzwerkspezialist AVM hat schon jetzt im Vorfeld der IFA mit der FritzBox 6850 LTE einen neuen Router vorgestellt, der schnelles Internet über Mobilfunk bietet. Zudem gibt das Unternehmen eine Vorschau auf die IFA-2020-Highlights

Start schon in Kürze

Blick auf DECT-Smart-Home

Die technischen Details der FritzBox 6850 LTE

LTE-Router CAT4 mit 2x2 MIMO

LTE-Support für FDD Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28

LTE-Support für TDD Band 38, 40, 41

UMTS/HSPA+ Support für Band 1, 5, 8

Zwei SMA-Anschlüsse für das Anbringen von externen Antennen

SIM-Slot für Mini-SIM-Format

Dualband WLAN AC + N mit bis zu 1.266 MBit/s

Vier Gigabit-LAN-Ports und 1 USB-3.0-Anschluss

Telefonanlage für Festnetztelefonie über Mobilfunk (All-IP)

DECT-Basis für bis zu sechs Telefone und Smart-Home-Anwendungen

Anschluss für analoges Telefon oder Fax sowie bis zu 10 IP-Telefone ( zum Beispiel FritzApp Fon)

Unterstützung für Türsprechanlagen mit integriertem SIP-Client oder a/b-Schnittstelle

FritzOS: mit Mesh, Kindersicherung, Mediaserver, FritzNAS, WLAN-Gastzugang, MyFritz u.v.m.

In Kürze im Handel erhältlich, 189 Euro (UVP)

Günstige Router, Repeater & Netzwerk-Zubehör

AVM

Mit der 6850 LTE kann man als Alternative zu DSL und Glasfaser schnelles Internet mit bis zu 150 MBit/s im Download nutzen. Das neue Modell funkt in zehn LTE- sowie drei UMTS-Frequenzen und unterstützt Roaming für das Surfen in allen Mobilfunknetzen. Für die Heimvernetzung bietet sie schnelles WLAN auf beiden Frequenzen (2x2 Dualband WLAN AC+N), vier Gigabit-LAN-Ports, ein USB-Anschluss, sowie eine DECT-Basis für Telefone und Smart-Home-Geräte. Der Preis soll 189 Euro betragen.Die neue FritzBox bietet dabei den bekannten Funktionsumfang von Fritz mit Dualband-WLAN, Mesh-Funktionen, Telefonie und Smart-Home-Features. Die FritzBox 8550 LTE ist nur die erste neue Box der Serie und soll schon in Kürze in den Handel kommen. Es folgt noch die FritzBox 6850 5G für den neuen Mobilfunkstandard 5G. Sie war schon zur IFA 2019 präsentiert worden. Voraussichtlich startet sie zum Ende des Jahres.Zudem plant AVM die ersten Fritz-Produkte für den neuen WLAN-Standard Wi-Fi 6 bei der IFA im September vorzustellen. Die IFA findet in diesem Jahr vom 3. bis 5. September als "IFA Special Edition 2020" statt. Bei AVM geht dabei alles um schnelles Internet, smarte Heim­ver­netzung und starkes WLAN. Im Fokus stehen dann zudem bereits gestartete neue Produkte, wie die Smart-Home LED-Lampe FritzDECT 500, der smarte Vierfachtaster FritzDECT 440 sowie die neue FritzApp Smart Home.