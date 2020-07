Labor-Update für Kabel-FritzBoxen, finale Version kündigt sich an

Vom Netzwerk-Spezialisten AVM gibt es jetzt noch einmal eine Vorab-Version für das neue FritzOS 7.20 für die FritzBox 6660, 6590 und 6490 Cable. Es sieht so aus, als könnte das Update mit den vielen neuen Funktionen schon in Kürze freigegeben werden.

AVM

Beta-Tester können sich noch einmal auf ein weiteres Update für die drei Kabel-Router FritzBox 6660, 6590 und 6490 Cable im Rahmen der experimentellen Labor-Updates freuen. Wie es den Anschein hat, steht die fertige Version aber auch schon in den Startlöchern, denn das neue Update enthält nur wenige Änderungen. Geht es jetzt nach dem Plan von AVM wird die erste FritzBox für Kabel-Nutzer, die mit den neuen Funktionen ausgestattet wird, wohl die 6660 Cable, die beiden anderen Modelle folgen zeitnah. Die neuen Previews trägt die Versionsnummer 07.19-8058x und behebt unter anderem einen Fehler, der in Zusammenhang mit Benutzeroberfläche aufgetreten war. Dort war nur eine weiße Seite zu sehen, wenn man manche Telefonie-Accounts aufrufen wollte.Mit dem fertigen 7.20-Update starten für die FritzBoxen für den Kabelbetrieb einige interessante neuen Funktionen. AVM hat zum Beispiel Support für den Sicherheitsstandard WPA3 hinzugefügt, Unterstützung für verschlüsselte Verbindungen am WLAN-Gastzugang, Unterstützung für verschlüsselte Telefonie und die Unterstützung von aktuellen SMB-Versionen (SMBv2/v3) für USB und Speicher. Andere Funktionen kommen aber nur Geräte-bezogen neu dazu. Die entsprechenden Informationen findet man für sein Gerät auf der Webseite von AVM Aktuell sind keine großen Probleme bekannt, die einer Freigabe für alle Nutzer im Wege stehen würden. Einen festen Termin für die Veröffentlichung von FritzOS 7.20 für weitere FritzBoxen gibt es aber noch nicht. Bisher hat AVM das Feature-Update für die beiden FritzBox-Modelle 7590 und 7530 freigegeben, sowie für den FritzRepeater 2400. Im Beta-Programm befindet sich aktuell so noch folgenden Geräte: