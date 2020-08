FritzOS 7.20: Neue Updates für Repeater und FritzBox 7490 Labor

AVM stattet den Fritz-Repeater 1200 und den Powerliner 1260E ab sofort mit dem neuen FritzOS 7.20 aus. Außerdem steht für die weit verbreitete FritzBox 7490 ein neues Labor-Update zum Download bereit, welches den Weg hin zur finalen Aktualisierung frei machen soll.

Changelog zum Update auf FritzOS 7.19-80827:

Internet: Verbesserung: Stabilität

Behoben: Behebt ein Problem, aufgrund dessen in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box die Seiten "Übersicht" und "Telefonie" weiß blieben

Behoben: VPN-Probleme in speziellen Szenarien Telefonie: Beim Bearbeiten einer Rufnummer war es nicht möglich auf die freie Einstellungsmaske "Anderer Anbeiter" zu wechseln

Das Berliner IT-Unternehmen AVM ist aktuell bemüht seine neue FritzOS 7.20-Software so schnell wie möglich für das aktuelle WLAN-Router- und Zubehör-Portfolio zu verteilen. Zum Wochenauftakt bietet man das Update jetzt für die Modelle Fritz!Repeater 1200 und Fritz!­Powerline 1260E an. Eine Aktualisierung kann für diese beiden AVM-Produkte direkt über das Browser-Interface einer kompatiblen FritzBox oder dem des Zubehörs direkt durchgeführt werden. Das Flaggschiff Fritz!Repeater 3000 erhielt erst in der letzten Woche ein passendes Labor-Update, womit ein Release von FritzOS 7.20 auch für dieses in greifbare Nähe rückt.Abseits von Repeatern und Powerline-Adaptern verteilt AVM seit einigen Stunden eine wei­te­re Beta-Firmware für den DSL-Router FritzBox 7490. Die FritzOS-Version 7.19-80827 be­hebt unter anderem diverse VPN-Probleme und verbessert die allgemein Internet-Stabilität. Die unten aufgelisteten, überschaubaren Patch-Notes deuten darauf hin, dass es sich hier­bei um einen letzten Feinschliff handelt, bevor man zeitnah den so genannten "Release Can­di­date" oder gar das finale FritzOS 7.20-Betriebssystem für die FritzBox 7490 zum Download an­bie­ten wird. Vor der Installation der Labor-Software sollte ein Backup durchgeführt werden.