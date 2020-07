Google sieht kein Ende der Corona-Pandemie: Heimarbeit bis Mitte 2021

Weil die Coronavirus-Pandemie vor allem in den USA derzeit immer wie­der neue Höhepunkte erreicht, ist wohl auch für Google kein Ende abseh­bar. Der Internetkonzern will seinen Mitarbeitern deshalb noch bis min­des­tens Mitte 2021 die Arbeit von Zuhause aus ermöglichen.

Der Google-Chef war für die Verlängerung

Wie Google jetzt bekannt gab, sollen alle Mitarbeiter, deren Anwesenheit in den Büros des Konzerns nicht absolut unerlässlich ist, noch lange von Zuhause aus arbeiten können. Bis Mitte 2021 können sich die Angestellten vorerst aussuchen, ob sie weiterhin lieber aus den heimischen vier Wänden per Remote arbeiten wollen oder ins Büro kommen wollen.Google hatte bereits im Mai angekündigt, dass man wieder beginnen wolle, die weltweiten Standorte für die Mitarbeiter zu öffnen und damals vom Juni 2020 als Termin gesprochen. Gleichzeitig hieß es damals, dass die Mitarbeiter dennoch bis Ende des Jahres die Wahl haben würden, ob sie wirklich in eines der Büros kommen wollen, um ihrer Tätigkeit nachzugehen.Laut US-Medienberichten fiel die Entscheidung für eine Verlängerung der Option auf Heimarbeit bei Google durch den Konzernchef Sundar Pichai höchstpersönlich. Zuvor hatte er das The­ma mit einer Reihe der ranghöhsten Ma­na­ger von Google und dessen Mutterkonzern Al­pha­bet ausführlich debattiert, heißt es. Der­zeit erreicht die Ausbreitung des Co­ro­na­vi­rus in den USA immer neue Höchst­stände.Wie Google und Alphabet hatten auch diverse andere große Technologiefirmen im Zuge der weltweiten Coronavirus-Pandemie ihre Stand­or­te in den USA und vielen anderen Ländern geschlossen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Bei Microsoft gilt aktuell noch, dass man erst im Oktober wieder eine Öffnung der weltweiten Standorte prüfen will, während Twitter seine Mitarbeiter sogar dauerhaft selbst entscheiden lassen will, ob sie von Zuhause oder im Büro arbeiten wollen.