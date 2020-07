ist der Name der nächs­ten Spiel­konsole von Microsoft. Der Nach­fol­ger der Xbox One wurde ursprünglich unter der Be­zeich­nungangekündigt, die Veröffentlichung erfolgt in der Weih­nachts­zeit 2020.Beim Prozessor setzt Microsoft auf eine(Zen 2, maximal 3,8 GHz), auch der(RDNA 2) mit einer Leistung von 12 TFLOPS. Der Arbeitsspeicher istgroß (GDDR6), zudem werden eineund einverbaut. Denk­bar ist außerdem, dass Microsoft ver­schie­de­ne Modelle an den Start bringt (Anaconda & Lockhart).Microsofts Online-Dienstkönn­te bei der Xbox Series X eine große Rolle einnehmen und das Streamen von Spielen er­möglichen. Weiter wurde be­stä­tigt, dass auch Titel der aktuellen Konsolen­generationen auf der neu­en Hardware nutzbar sind.