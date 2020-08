Windows 95-App für Windows 10

Entwickelt mit Electron

Sound und neue Spiele

Diese App von Entwickler Felix Rieseberg ist nicht nur etwas für Nostalgiker: Sie bringt Windows 95 als App auf Windows 10 und steht gründlich überarbeitet in Version 2.2.2 zur Verfügung.Das Projekt basiert dabei auf Electron, einer Anwendung, mit der man plattformübergreifende Desktop-Anwendungen entwickeln kann. So ist die Windows 95 App von Felix Rieseberg im Übrigen nicht nur für Windows, sondern auch für macOS und Linux verfügbar. Die App selbst basiert auf JavaScript. Das Projekt wurde bei GitHub veröffentlicht . Dort gibt es neben dem Quellcode auch ein Installationsprogramm für die jeweiligen Plattformen.Die App ermöglicht, ohne große Vorkenntnisse oder Einstellungen, eine tadellos laufende Emulation von Windows 95 auf den Rechner zu bringen. Da Windows 95 als App läuft, braucht man sich nach dem Installieren und Starten der App nur noch auf den Spaß zu konzentrieren, den man mit dem alten OS haben kann. Die App steht sowohl für 32- als auch für die 64-Bit-Versionen von Windows zur Verfügung. Sie benötigt nicht viele Ressourcen und kann daher auch auf älteren PC ausprobiert werden.In Version 2 gibt es in der Windows 95-App jetzt einige neu unterstützte Funktionen. Im Changelog heißt es, dass die Windows 95 App v2 jetzt Zugriff auf alle bekannten Windows 95-Soundeffekte hat und man diese nun abspielen kann. Da gab es zuvor noch Einschränkungen.Das Update bringt auch ein paar neue Spiele sowie FrontPage, FrontPage Server und Netscape 2.0 bereits automatisch vorinstalliert mit.