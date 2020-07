Der nächste Gratis-Titel: Epic Games verschenkt "Torchlight 2"

Epic Games hat den nächsten großen Gratis-Titel im Angebot: Mit Torchlight II bekommen alle Fans des Hack'n'Slay bei dieser Aktion ein Spiel geboten, das als Diablo-3-Alternative gilt, die auf viel kritisierte Features wie Online-Zwang verzichtet.

Bei Epic Games gibt es den Hack'n'Slay-Titel Torchlight 2 aktuell kostenlos

Torchlight II: Offizieller Konsolen-Ankündigungstrailer

Weniger komplex, ohne Online-Zwang

Hack'n'Slay-Titel bis 23.07 gratis

Weiter geht es mit der seit einiger Zeit angewendeten Taktik des Epic Games Store, neue Nutzer mit Gratis-Angeboten zu gewinnen. Bei der aktuellen Spiele-Aktion kann man zwar nicht ganz an den Glanz der letzten Angebote von GTA V bis Civilization 6 heranreichen, liefert aber einen Titel, der in seinem Genre der Hack'n'Slay-Titel einen ausgezeichneten Ruf besitzt: Torchlight II kann bis zum 23. Juli kostenlos der Bibliothek hinzugefügt werden und bleibt wie üblich auch nach dem Stichtag im Besitz.Mit seinem Starttermin nur einem Monat nach Diablo 3 im Jahr 2012 steht der zweite Teil der Torchlight-Reihe seit dem ersten Tag in direkter Konkurrenz zu einem der Kult-Titel des Genres. Während Blizzard aber vor allem in den ersten Jahren aber auch bis zuletzt sehr scharfe Kritik über sich ergehen lassen musste, wird Torch­light II von der Community bis heute sehr positiv bewertet. Bei Steam kann der Titel sowohl auf die gesamte Laufzeit als auch bei kürzlichen Reviews ein "Sehr positiv" erreichen und wird aktuell für 19 Euro angeboten. Im Netz ist das Spiel aber schon deutlich günstiger zu finden.Torchlight II fällt dabei deutlich bunter aus aus Diablo 3, das selbst für seinen Wechsel zu mehr Farben von Fans kritisiert wurde. Wer hier also einen düsteren Hack'n'Slay-Titel erwartet, wird enttäuscht werden. Allerdings hat das Spiel auch noch einige Argumente zu bieten, die beispielsweise bei Diablo 3 kritisiert werden: Hier gab es nie Online-Zwang und Item-Handel, dafür aber einen Mod-Support.