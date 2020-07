Xbox Series S: "Wilde Erwartungen" werden im Juli nicht mehr erfüllt

Mit dem Xbox Games Showcase will Microsoft am 23. Juli der Gaming-Community zeigen, welche Exklusivtitel man zum Start der Xbox Series X im Gepäck hat. Wer auf die Vorstellung neuer Hardware oder der Series S hofft, der sollte seine Erwartungen besser zurückschrauben.

Die Show hat einen Schwerpunkt: Spiele, nur Spiele

Unter dem Motto "See the Future of Xbox" wird der am kommenden Donnerstag ver­an­stal­te­te Livestream wegweisend für den Launch der Next-Gen-Konsole Xbox Series X sein. Nach­dem Microsoft bereits so genannte Third-Party-Titel wie Assassin's Creed Valhalla und Dirt 5 präsentieren konnte, sollen jetzt die exklusiven Top-Spiele der Xbox Game Studios im Mit­tel­punkt stehen. In einem neuen Blog-Beitrag wird bereits bestätigt, dass Zuschauer während des Xbox Games Showcase unter anderem einen ersten Blick auf das Kampagnen-Gameplay des kommenden Action-Shooters Halo Infinite werfen können.Doch neben neuen Titeln der Serien Forza (Horizon), Gears of War, Fable, State of Decay und Co. spekulieren Experten und Spieler auch über die Vorstellung einer neuen Konsole. Zu­sätz­lich zur Xbox Series X soll Microsoft an einer intern als "Lockhart" bezeichneten Xbox Series S arbeiten, die möglicherweise als Konkurrent der Playstation 5 Digital Edition erscheinen oder sogar als reine xCloud-Streaming-Konsole am Markt platziert werden könnte. Doch nach dem jüngsten Twitter-Post von Microsofts Aaron Greenberg werden Neuigkeiten zu kommender Hardware während des Livestreams keine Rolle spielen.Am 23. Juli 2020 um 18 Uhr stehen für eine Stunde nur Spiele im Fokus: "", so Greenbergs Mitteilung. Das Event kann live über den Xbox YouTube-Kanal , Twitch, Face­book und Twitter verfolgt werden.