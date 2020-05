Xbox Series X: Gameplay-Trailer verschafft Ausblick auf neue Spiele

Gameplay zu 13 Spielen präsentiert

Das Redmonder Unternehmen Microsoft hat im Rahmen einer Inside-Xbox-Übertragung zum ersten Mal Gameplay-Material von Third-Party-Titeln für die Xbox Series X veröffentlicht. Microsoft hat die wichtigsten Inhalte der etwa 50 Minuten langen Präsentation in einem kurzen Trailer zusammengefasst. Zukünftige Käufer der Xbox Series X können sich auf Top-Titel wie "Assassin's Creed Valhalla" und "Vampire: The Masquerade Bloodlines 2" freuen.Insgesamt wurden 13 neue Spiele von Drittanbietern gezeigt. Zu den neuen Titeln wurde jeweils ein kurzer Gameplay-Ausschnitt vorgeführt. Im Einzelnen haben die Redmonder Material zu "Bright Memory Infinite", "Dirt 5", "Scorn", "Chorus", "NFL 2021", "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2", "Call of the Sea", "The Ascent", "The Medium", "Scarlet Nexus", "Second Extinction: Reclaim Earth", "Yakuza Like a Dragon" und "Assassin's Creed Valhalla" veröffentlicht. Die meisten der präsentierten Spiele erscheinen auch für weitere Konsolen und dürften daher zum Launch der Xbox Series X, der für Ende 2020 erwartet wird, bereits angeboten werden.Ein Großteil der vorgestellten Spiele wird die neue Smart-Delivery-Funktion unterstützen. Von dem Feature profitieren Xbox One-Spieler , die sich später die Xbox Series X zulegen wollen. Mit Smart-Delivery muss ein Titel nur auf einer Plattform gekauft werden. Auf der anderen Plattform steht das jeweilige Game dann kostenfrei zur Verfügung.