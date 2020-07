Amazon Prime Video fährt Streamingqualität nun auch wieder hoch

Amazon hat nach den vorübergehenden Drosselungen beim Video-Streaming nun die Qualität wieder hoch gesetzt. Die Drosselungen waren Teil der Vorsichtsmaßnahmen, um die die EU gebeten hatte, damit es nicht zu Problemen bei den Internetverbindungen kommt.

Lage wird weiter beobachtet

30 Tage lang kostenlos testen

Monatsabo ab 6,99 Euro

Amazon hatte schon früh zu Beginn der Coronakrise auch in Europa den Traffic beobachtet und Maßnahmen zur Bandbreitenbegrenzung eingeführt. Da besonders im März und April befürchtet wurde, dass die Infrastruktur die vielen neuen Homeoffice-Arbeiter und deren Familien die nun gestiegene Internetnutzung nicht standhalten wird, hatten unter anderem Amazon. Netflix und Disney+ ihr Streaming begrenzt. Die Drosselung sollte mit dazu beitragen, dass es zu keinen Ausfällen kommt, wenn zu viele Nutzer gleichzeitig auf einen Dienst zugreifen. Besonders in den Zeiten der geschlossenen Lokale und des Einzelhandels hatte man Probleme befürchtet.Während Netflix und Disney+ bereits bekannt gegeben hatten, dass sie die Drosselungen aufgehoben haben, war davon bislang von Amazon nichts zu hören. Nun bestätigte der Konzern aber auf Nachfrage des Online-Magazins Golem , dass die Bitraten wieder voll ausgereizt werden. Das würde nun aktuell so sein, man werde aber weiterhin die Lage beobachten und gegebenenfalls erneute Drosselungen vornehmen, falls die Situation es gebiete. Nach dem jetzigen Stand sei aber in Deutschland kaum damit zu rechnen, denn man habe genügend Kapazitäten.Netflix war als erster der großen in Deutschland verfügbaren Streaming-Anbieter zurück zum normalen Zustand gekehrt und hatte das 4K HDR-Streaming mit einer Bitrate von 15 Mb/s wieder eingestellt (wenn man dafür bezahlt). Viele Nutzer der Dienste hatten sich über die für sie ungewohnte gesenkte Streamingsqualität beschwert, doch das dürfte nun erst einmal wieder Geschichte sein.