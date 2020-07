Netflix, Disney+ & Amazon: Filme und Serien der Woche im Überblick

Die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ nehmen in dieser Woche mehr als 20 Filme und Serien in ihr Programm auf, zu denen auch eine Handvoll namhafter Blockbuster gehören. Die Highlights verrät euch unser wöchentlicher Überblick.

Weitere Highlights von Amazon Prime Video und Disney+

Prince of Darkness (06.07.2020)

Stateless (08.07.2020)

Mucho Mucho Amor: Die Legende von Walter Mercado (08.07.2020)

The Protector: Staffel 4 (09.07.2020)

Japan sinkt: 2020 (09.07.2020)

Um die Welt mit Zac Efron (10.07.2020)

Dating Around - Brasilien (10.07.2020)

Die zwölf Geschworenen (10.07.2020)

The Old Guard (10.07.2020)

Hallo Ninja: Staffel 3 (10.07.2020)

Die Abenteuer des Captain Underpants im All (10.07.2020)

Der Claudia-Kishi-Club (10.07.2020)

I Feel Pretty (10.07.2020)

47 Meters Down ab (06.07.2020)

47 Meters Down: Uncaged (06.07.2020)

2040 - Wir retten die Welt! (07.07.2020)

Breathe - Staffel 2 (09.07.2020)

Dem Horizont so nah (10.07.2020)

Die Unfassbaren - Now You See Me 1 & 2 (11.07.2020)

Die Eiskönigin 2 (10.07.2020)

Agents of Shield Staffel 4 + 5 (10.07.2020)

In vielen deutschen Bundesländern starten die Sommerferien, zu denen ein frischer Nach­schub an neuen Filmen und Serien gerade recht kommt. In der Woche vom 6. bis 12. Juli zeigt sich vor allem der Video-Streaming-Dienst Netflix mit einer Vielzahl an Neu­er­schei­nun­gen, obwohl echte Highlights bislang ausbleiben. Mit The Old Guard steht immerhin ein star­be­setz­ter Fantasy-Action-Film mit Charlize Theron und Chiwetel Ejiofor an, während au­ßer­dem die vierte Staffel von The Protector startet und der High School Musical-Star Zac Efron in einer Lifestyle-Sendung um die Welt reisen darf. Ab dem 10. Juli zeigt man zudem die Komödie I Feel Pretty mit Amy Schumer.Im Gegensatz zu Netflix versuchen Amazon und Disney das Sommerloch nur mit einer Hand­voll Serien und Filmen zu füllen. Die zweite Staffel von Breath ist die einzige Serie, die in dieser Woche bei Prime Video durchstartet. Hinzu kommt der Tierhorrorfilm 47 Meters Down mit Mandy Moore und sein Nachfolger "Uncaged" aus dem Jahr 2019. Weiterhin sieht man das deutsche Drama Dem Horizont so nah und die beiden Teile von Die Unfassbaren (Now You See Me). Abonnenten von Disney+ hingegen können sich auf Die Eiskönigin 2 und die Staffeln 4 und 5 der Agents of Shield freuen.